Así, la OMS considera que la cuarentena puede acortarse, por ejemplo, a 10 días sin una prueba diagnóstica, y a 7 días con un test negativo, siempre que la persona no desarrolle ningún síntoma. Esto contrasta con la recomendación actual de la OMS de 14 días de cuarententa para todos los contactos.

“#COVID19 quarantine period may be shortened for contacts who test negative on a PCR or antigen based rapid diagnostic test. Quarantine can be shortened, for example to seven days, if the contact shows no symptoms & presents a negative test https://t.co/ERF0HDcJOU https://t.co/TsbcHw86B7“