EE.UU. impone restricciones de visado a varios ciudadanos bielorrusos

Estados Unidos ha impuesto restricciones de visado a varios ciudadanos bielorrusos por realizar amenazas a disidentes en el extranjero en el marco de la violación de Derechos Humanos por parte del "régimen" de Alexander Lukashenko y la repatriación de la atleta olímpica Krystsina Tsimanouskaya. Sin embargo, Washington aún no ha revelado los nombres y el número exacto de los ciudadanos afectados por la medida.

"Estados Unidos condena toda actividad de este tipo, incluido el intento de repatriar por la fuerza a la atleta olímpica bielorrusa Krystsina Tsimanouskaya durante los Juegos Olímpicos de Tokio el año pasado", ha dicho el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, agregando que se solidarizan con aquellos que "experimentan los intentos del régimen de silenciar las críticas".

En concreto, aplicará la 'Prohibición Khashoggi' -creada por Estados Unidos el pasado año en honor al periodista saudí Jamal Khashoggi asesinado en 2018- debido a la violación de los Derechos Humanos a atletas en el marco de los Juegos Olímpicos de Tokio y "la represión continua de los bielorrusos dentro y fuera del país".

“The U.S. has taken action under the Khashoggi Ban to impose visa restrictions on Belarusians who engaged in counter-dissident activity. We stand in solidarity with Belarusians in support of their human rights. #YearOfAction“