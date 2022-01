Este fin de semana ha llegado a Estados Unidos la cuarta tormenta de nieve del mes. En esta ocasión, el temporal de nieve y viento ha azotado al noreste del país y ha traído consigo una densa capa de nieve de hasta 60 centímetros en algunas regiones, más de 6.000 vuelos cancelados y al menos 120.000 hogares con cortes de luz.

Entre el viernes y el sábado se declaró el estado de emergencia en al menos cinco estados. La tormenta, cuya intensidad se ha apaciguado en la madrugada de este domingo, puso en jaque a los servicios de emergencias de tres de estos estados: Nueva York, Massachusetts y Nueva Jersey.

El país llevaba años sin ver un temporal de estas características y, aunque ayer las autoridades retiraron la alerta, se sigue pidiendo prudencia. Es una de las tormentas invernales más severas vistas en años y las autoridades la consideran "potencialmente mortal".

Los meteorólogos han considerado que este fenómeno se trata de un 'ciclón bomba' o 'bombogénesis'. Esto es una tormenta que se fortalece rápidamente y cuya presión atmosférica cae de broma brusca – 24 milibares en 24 horas -. Ha provocado fuertes vientos y ha dejado a su paso densas capas de nieve, vientos gélidos y caos en el transporte.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) alertó sobre la tormenta de nieve y declaró que los vientos podrían llegar a los 120 km/h, por lo que desplazarse era "casi imposible". Ante esto, las autoridades han recomendado evitar traslados innecesarios.

“New York City is ready for this weekend's storm. We expect up to a foot of snow, but Mother Nature has a tendency to do what she wants.



The right team is in place with @NYCEmergencyMgt, @NYCSanitation and more to respond across the five boroughs and keep our city moving. https://t.co/YkURdkL4QJ“