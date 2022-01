Las familias de las víctimas del Domingo Sangriento han marchado este domingo por las calles de Derry, Irlanda del Norte, para recordar a los 14 civiles asesinados por el Ejército británico hace 50 años y mantener viva su lucha para llevar ante la justicia a los autores de esta masacre.

Acompañadas por miles de personas, han desfilado por el recorrido original de la marcha organizada el 30 de enero de 1972 para denunciar la discriminación que sufría la comunidad católica-nacionalista en Irlanda de Norte a manos del Gobierno de Belfast, sectario y reservado solo para partidos unionistas-protestantes.

El trayecto aquel día estaba diseñado para concluir en el Ayuntamiento, pero las medidas impuestas por la Policía para impedirlo desembocaron en disturbios, lo que dio pie a que entrase en el barrio católico del Bogside el primer batallón del Regimiento de Paracaidistas.

"Recuerdo muy bien ese día. Mi padre nos dijo a los más jóvenes que nos quedásemos en casa porque se decía que habría enfrentamientos en la calles", ha explicado a Efe Gerry Duddy, quien tenía 14 años cuando su hermano Jackie, de 17, se convirtió en la primera víctima mortal del Domingo Sangriento.

" Debería haber un camino hacia la justicia ", ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores irlandés a la emisora ​​​​estatal RTE después de reunirse con familiares de las víctimas. "Alguien dijo, nuestros hijos fueron enterrados hace 50 años, pero todavía no los hemos sepultado... porque no tenemos justicia”, ha dicho Coveney, quien ha reiterado la oposición del Gobierno irlandés a una propuesta del primer ministro británico, Boris Johnson, para detener todos los juicios de soldados y militantes para tratar de dejar atrás el conflicto.

Ninguno de los responsables de los disparos ha sido condenado y en julio pasado los fiscales británicos dijeron que el único soldado británico acusado de asesinato no sería juzgado , una decisión que está siendo impugnada por los familiares.

Cameron pidió perdón a las familias

Después de años de campaña, las familias obligaron a Londres a lanzar una nueva pesquisa y el nuevo Informe Saville calificó en 2010 de "injustificada e injustificable" la actuación de los soldados, quienes sabían además que estaban ofreciendo "falsos testimonios" al tribunal Widgery.

El entonces primer ministro británico, el conservador David Cameron, tuvo que pedir perdón a las familias y subrayar que todos los fallecidos y heridos en el Domingo Sangriento no eran miembros del IRA, sino civiles inocentes.

"Cameron se disculpó y dijo que todos somos iguales ante la ley, pero me pregunto entonces por qué no hay aún militares procesados y condenados por el Domingo Sangriento", ha dicho Gerry Duddy, quien ha denunciado los planes del actual premier, Boris Johnson, para "ocultar la verdad no solo sobre esta atrocidad, sino de otras cometidas" la región.

Johnson presentó el pasado mayo una propuesta de ley encaminada a conceder una amnistía a los militares que sirvieron en Irlanda del Norte durante el conflicto, una medida que se aplicaría también a los paramilitares, pero que cuenta con el rechazo de todas las fuerzas políticas de la región, ya sean unionistas o nacionalistas.