El origen del Ejército Republicano Irlandés (IRA, según sus siglas en inglés) se remonta al gran levantamiento popular que tuvo lugar en 1916 para combatir los más de 800 años de colonialismo inglés en la isla, aunqueFue tras el llamado "Domingo Sangriento", el 30 de enero de 1972, cuando 14 personas murieron por los disparos del Ejército Británico en la localidad de Londonderry.El aumento de la violencia motivó queEn 1973, en un plesbicito realizado en Irlanda del Norte, el 60% de su población votó a favor de la unión con Gran Bretaña.Así terminaron 51 años de autogobierno en Irlanda del Norte y, la mayoría civiles, y ha dejado unos 37.000 heridos.El IRA lideró entre 1972 y 1999, año en el Irlanda recuperó su autonomía, la lucha contra la dominación británica en la zona. Aunque ese liderazgo no ha impedido que el grupo haya sufrido diversas escisiones.La más importante fue la que tuvo lugar en 1969 entre, y el IRA Oficial. Del IRA Provisional surgirían yaDurante más de 25 años el Ejército Republicano Irlandés fue autor de numerosos atentados en suelo británico en los que murieron civiles, militares y políticos de distintas tendencias.Uno de los primeros tuvo lugar en noviembre de 1974 cuando murieron 21 personas y 162 resultaron heridas al estallar dos bombas en dos bares del centro de Birmingham.El 27 de agosto de 1979 dos explosiones en el condado de Down mataron a 18 soldados británicos; ese mismo día,, y a otras tres personas al colocar una bomba en el yate en el que viajaban.En 1984 la banda terrorista intentó atentar contra la entoces primera ministra británica Margaret Thatcher mediante la colocación de una bomba en el Grand Hotel de ciudad costera de Brighton. La explosión del artefacto mató a seis personas peroNo fue la única intentona del IRA contra un primer ministro británico: en 1991 lresidencia del jefe del Ejecutivo británico. Su inquilino en aquel momento, John Mayor, también salió ileso del ataque aunque tres personas resultaron heridas.En 31 de agosto de 1994 el IRA decretó la primera de sus treguas, pocos días después de asesinar al portavoz del protestante Partido Unuionista Democrático, Raymond Smallswood.Apenas un año y medio después, el 9 de febrero de 1996 la banda terrorista dio por terminada la tregua e hizo explotar una bomba en londres que ocasionó dos muertos y centenares de heridos.El segundo alto el fuego del IRA se produjo el 19 de julio de 1997 y, que puso paz entre los partidos católicos y protestantes de Irlanda del Norte. Los gobiernos del Reino Unido e Irlanda del Norte, encabezados por Tony Blair y Bertie Ahern, auspiciaron el acuerdo de paz, refrendado en Irlanda por un 95% de la población y en el Ulster por un 71%.PeroEl IRA Auténtico, una excisión opuesta al proceso de paz, mató en Omagh, al oeste de Belfast a 29 personas e hirió a otras 220 mediante la explosión de un coche-bomba.Días después, el 7 de septiembre, el IRA Auténtico declaraba el "alto el fuego total", allanando el camino hacia el desarme y la paz en Irlanda del Norte.En septiembre de 1998 se ponen en libertad los primeros presos por delitos de terrorismo en Irlanda del Norte y un año después, el 2 de diciembre de 1999, se constituye el gobierno autónomo norirlandés, presidido por el unionista moderado David Trimble.Pero apenas dos meses después,ya que el IRA no había comenzado el desarme, como habían acordado las partes. El propio Trimble terminará dimitiendo en julio de 2001 al no haberse hecho efectivo el desarme.La situación empeoraría en octubre de 2002, cuando el gobierno británico suspendió de nuevo la autonomía irlandesa, tras la crisis creada por el supuesto espionaje del IRA en la sede de las instituciones autónomas norirlandesas.Pero el 28 de julio de 2005 el Ejército Republicano Irlandéspara lograr sus objetivos. Los primeros ministros británico e irlandés anuncian un calendario para restaurar la autonomía norirlandesa.El 9 de octubre de 2006 el arzobispo Sean Brady, primado de la Iglesia católica irlandesa, y el líder del unionismo radical, el reverendo Ian Paisley, se reúnen por vez primera en Belfast para analizar el proceso de paz en una cita que fue calificada como histórica.El proceso culminaEse mismo mes, Ian Paisley y Gerry Adams, líder del Sinn Fein, brazo político del IRA, se reúnen por vez primera y acuerdan la formación de un gobierno de poder compartido.El 8 de mayo de 2007como ministro y viceministro principal del nuevo gobierno autónomo.En julio de 2007 el Ejército británico finaliza sus 38 años de operaciones en la provincia y deja la seguridad de sus calles en manos de la Policía.Aunque desde 1998El último de ellos, el asesinato de dos militares en una base militar de Irlanda del Norte que ha tenido lugar el 8 de marzo de 2008 y que ha sido reivindicado por el IRA Auténtico.