El mayor telescopio espacial de la historia, el James Webb, ha alcanzado este lunes su órbita final, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, un mes después de su despegue. Desde este punto, denominado Lagrange 2, la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y la canadiense (CSA) podrán observar las primeras galaxias del universo.

Los propulsores del telescopio fueron activados por los ingenieros de control de la misión en el Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial en Baltimore a las 19:00 GMT para depositarse en su nueva órbita alrededor del Sol, con lo que se espera que envíe sus primeras observaciones para comienzos de verano de este año.

“�� Home, home on Lagrange! We successfully completed our burn to start #NASAWebb on its orbit of the 2nd Lagrange point (L2), about a million miles (1.5 million km) from Earth. It will orbit the Sun, in line with Earth, as it orbits L2. https://t.co/bsIU3vccAj #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/WDhuANEP5h“