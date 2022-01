María Belén es una vecina de 85 años de Vallvidrera, Barcelona. El verano pasado cuando salía de su casa se le cayó el bastón y al recogerlo un jabalí se le arrojó encima y le mordió en el brazo. Tras el ataque, esta vecina necesitó un mes y medio de cuidados. Además, desde el incidente reconoce tener miedo de salir a la calle: "Me da mucho miedo que me vuelvan a morder otra vez. No me atrevo a salir de casa por los jabalíes. Antes salía cada día a tomaba café y me iba a comprar el pan", ha relatado en La Hora de la 1.

Esta mujer ha recordado lo que sucedió el día del ataque del animal: "Cogí una cestita y mi garrota y cuando fui a abrir la puerta se me cayó el bastón. Cuando fui a cogerlo, metió la cabeza el jabalí y me mordió. Luego se fue. Me tuve que ir a casa, me curé como pude y me puse un paño hasta que llegó mi nieto", ha recordado María Belén.

Más jabalíes cerca del núcleo urbano Según los vecinos de este barrio periférico de la ciudad condal, estos animales cada vez "son más agresivos". Damià Gibernet, miembro de la Asociación de Vecinos de Vallvidrera, ha asegurado que tienen que convivir con estos animales en el núcleo urbano del barrio y lo que eso conlleva. "Hay pocos casos, pero es muy alarmante. Indica que tenemos un problema muy grave. Durante miles de años han huido de nosotros, pero ahora no tienen ningún miedo. Al no tener miedo, al principio hacía gracia, pero cuando hemos empezado a alimentar a estos animales han pasado de ser presas a ser depredadores que pueden ser alimentados", ha explicado Damià Gibernet. “▪️ Los vecinos de Vallvidrera están acostumbrados a la presencia de jabalíes pero piden que se actúe para controlar su población



