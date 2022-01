El decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), José María Alonso, ha abogado por una justicia especializada para proteger a las víctimas de violencia machista y se ha mostrado en contra de "una justicia feminista" frente a los reclamos de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

"No estoy de acuerdo en que tengamos que tener una justicia feminista, como no estoy de acuerdo en que tengamos que tener una justicia machista; tenemos que tener una justicia independiente", ha afirmado este jueves Alonso.

Con estas palabras cerraba el coloquio organizado este jueves por el Colegio de Abogados de Madrid con Montero como invitada, pero la ministra ha pedido hablar de nuevo para replicarle y solicitar una "reflexión" a quienes sitúan el feminismo y el machismo "como dos proyectos igualmente legítimos".

"El feminismo no está proponiendo lo contrario que el machismo, el feminismo está proponiendo que todos seamos iguales", "las mujeres no queremos ser más que nadie", ha recalcado entre aplausos de los presentes.

Alonso: "Tenemos que tener una justicia independiente"

Ha sido al finalizar la ronda de preguntas a la ministra cuando el decano del Colegio de Abogados de Madrid ha tomado la palabra.

Tras dejar claro que el colegio va a estar siempre "al lado de la igualdad, de la lucha contra la violencia de género, de la protección de las mujeres maltratadas y de la no discriminación", ha precisado que, como abogados, son también "los defensores del derecho de defensa" recogido en la Constitución y deben defender a los presuntos autores de los delitos.

"Tenemos que tener una justicia independiente, que no se incline ni hacia un lado ni hacia el otro", ha continuado en defensa de la presunción de inocencia y la no inversión de la prueba. A su juicio, no cabe duda de que se necesita más formación y especialización, pero ello no debe implicar que se abandone el Estado de derecho.

Asimismo, ha señalado que para los profesionales de la abogacía, las competencias del Ministerio de Igualdad suscitan un gran interés en dos aspectos clave: la conciliación y la lucha contra la violencia de género.

"Tenemos problemas serios en materia de conciliación, que afectan sobre todo a las mujeres en su maternidad", ha afirmado Alonso, reclamando el apoyo de la ministra a una causa que el ICAM abandera desde su Comisión de Igualdad, Inclusión y Diversidad.