La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) no ve motivos para prohibir la manifestación de apoyo a presos de ETA convocada por Sare para el próximo 31 de diciembre en Pamplona al considerar que no hay constancia de delito, si bien solicitará que los cuerpos y fuerzas de seguridad adopten medidas de vigilancia para comprobar si en dicho acto se acaba incurriendo en delitos de enaltecimiento de terrorismo y humillación a las víctimas.

Según han informado a RTVE fuentes fiscales, la AN señala que no hay razón para prohibir que se lleve a cabo este acto porque no hay constancia mínima de la existencia de un delito. En este sentido, han recordado que la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que el dolo específico en el delito de enaltecimiento del terrorismo debe implicar la creación de un riesgo a secundar eventuales acciones terroristas.

No obstante, la Fiscalía solicitará que los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado adopten medidas de vigilancia para verificar la posible existencia de delitos de enaltecimiento, de humillaciones a las víctimas, de odio, etc.

Los colectivos de víctimas solicitan la prohibición Además de la manifestación del 31 de diciembre en Pamplona, hay otros dos actos convocados por Sare para homenajear a antiguos etarras: uno previsto para ese mismo día en la localidad guipuzcoana de Mondragón y otro para el 8 de enero en Bilbao. El colectivo de víctimas APAVT ha solicitado a la Audiencia Nacional que los prohíba todos al considerar que podrían constituir una actuación de enaltecimiento público del terrorismo y de humillación a las víctimas, mientras que la Asociación Dignidad y Justicia y el PP se han unido a la petición de prohibir el acto de Mondragón, destinado específicamente a arropar a Henri Parot, José Manuel Pagoaga Gallastegui, alias 'Peixoto', y Eugenio Barrutiabengoa, 'Arbe'. Los presos de ETA se comprometen a acabar con los recibimientos públicos Por su parte, Sare ha aclarado que esta última convocatoria es "un acto de denuncia contra la política penitenciaria de excepción que se aplica" a los presos de ETA sin que haya habido "intención alguna de realizar ningún tipo de homenaje", y eliminó de sus redes sociales el cartel en el que se nombraban a los presos de Mondragón, "con el fin de evitar este dolor añadido a ninguna víctima".