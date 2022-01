Des de demà serà obligatori el passaport covid per entrar a bars, restaurants i cafeteries

El Govern ha rebut avui l’aval del TSJB per activar des de demà les mesures acordades per ampliar l’ús del certificat covid a les activitats de més concentració social i garantir espais segurs per a tothom.

Aquestes mesures suposen per a les illes en nivell 3 d’alerta, com ara Mallorca, Menorca i Eivissa, l’obligació de demanar el certificat covid a tots els establiments de restauració, independentment de la seva cabuda; a tots els establiments culturals, tant si s’hi consumeix o no, i a tots els esdeveniments organitzats amb motiu de festes populars que no puguin ser ajornades, com recomanen les autoritats sanitàries.

A banda de tots els àmbits en què ja s’exigia el certificat covid segons els nivells d’alerta sanitària (recollits en l’Acord del Consell de Govern de 25 d’octubre de 2021), l’Acord ara validat pels tribunals n’afegeix d’altres als ja existents, concretament per als territoris que es trobin en el nivell 3 o superior.

Els nous àmbits que s’hi inclouen són els següents: - Gimnasos de tot tipus i altres instal·lacions esportives

- Acadèmies de ball

- Tot tipus d’esdeveniments culturals i esportius en espais interiors, com ara cinemes, circs de carpa, teatres, auditoris, sales de concerts (independentment de si s’hi permet consumir o no), spas, piscines termals i altres establiments coberts on es duguin a terme activitats culturals i esportives

- Congressos, seminaris, jornades, assemblees, trobades, reunions de negocis, conferències i esdeveniments.

- Clubs de gent gran i espais que desenvolupin activitats que els són pròpies.

- Establiments de jocs i apostes.

- Establiments de restauració qualificables com a tals d’acord amb el que disposen els articles 53, 54 i 55 de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, amb cabuda interior per a menys de 50 persones. El que disposa aquest apartat és aplicable també als espais amb servei de restauració ubicats en allotjaments turístics, instal·lacions esportives, centres recreatius per a gent gran i locals de jocs i apostes. També és aplicable als establiments o locals on es duguin a terme celebracions amb participació de menys de 50 persones i en les quals es prestin activitats de restauració i/o ball, així com a qualsevol establiment o instal·lació on es dugui a terme activitat de restauració.

- Participació en competicions esportives i entrenaments d’àmbit autonòmic a l’aire lliure i interior per a persones més grans de 12 anys.

Mesures aplicables a festes populars en nivell d’alerta sanitària 3 o superior Pel que fa a les festes populars, si l'illa està en el nivell 3 o superior, s’hauran d’establir controls de cabuda per accedir a tots els actes que es fan en espais oberts o a l’aire lliure, com revetles, concerts, ballades populars, sopars a la fresca o similars, sigui quina sigui la denominació específica que es doni a uns i altres.