Chile, ante las elecciones más trascendentales en 30 años

Jornada electoral este domingo en Chile, los comicios presidenciales más trascendentales de los últimos 30 años. En esta segunda vuelta se enfrentan, para relevar al conservador Sebastián Piñera, el exlíder estudiantil de izquierda Gabriel Boric y el ultraderechista José Antonio Kast.

Según los expertos esta votación es la más determinante para el futuro del país desde el plebiscito de 1988 que sacó a Augusto Pinochet del poder.

Más de 15 millones de personas están llamadas a acudir este domingo a alguno de los 2.500 locales de votación.

Evitar la abstención

Las últimas encuestas coinciden en que Boric ganaría con entre 5 y 14 puntos de ventaja, aunque los expertos afirman que el panorama es muy incierto teniendo en cuenta el estrecho margen entre los dos candidatos en primera vuelta - algo más de dos puntos porcentuales-.

A esto se suma que la participación de la última votación fue tan solo del 47 % y que según los últimos pronósticos, difundidos el pasado 4 de diciembre -último día en que la ley permite publicar sondeos- hay un gran porcentaje de indecisos.

De acuerdo a la encuestadora Cadem, una cuarta parte de los chilenos del censo siguen sin tener clara su preferencia o no acudirán a las urnas.

"Yo no voy a ir, a mi me gusta Chile tal y como es ahora, y esos dos candidatos no van conseguir nada. Son muy extremos", ha señalado Melany Cavieres, una estudiante santiaguina de 28 años.

Esta sensación la comparte Luis Felipe, un hombre de mediana edad que reside en un barrio acomodado de la capital: "Ninguno representa mis ideas. Voy a ir a votar pero solo para evitar que salga el que no quiero", ha dicho.