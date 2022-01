La Corte Suprema de Brasil ha determinado este sábado que los extranjeros que quieran ingresar al país por vía aérea o terrestre tendrán que presentar el certificado de vacunación contra la COVID-19, como forma de impedir que la pandemia vuelva a ganar fuerza con la aparición de variantes como la ómicron.

La decisión, mediante una cautelar provisional, ha sido determinada por el magistrado Luis Roberto Barroso, uno de los once miembros del Supremo Tribunal Federal, en respuesta a un recurso presentado por el partido opositor Red Sustentabilidad, que acusa al Gobierno de omisiones en el combate a la pandemia.

Los brasileños que desembarquen en el país procedentes del exterior y que no cuenten con certificado de vacunación podrán ingresar desde que presenten un resultado negativo de una prueba de diagnóstico de COVID-19.

El Gobierno pedía una cuarentena de cinco días a los que llegaran por vía aérea

La decisión judicial se produce tan sólo cuatro días después de que el Gobierno autorizara a los extranjeros a desembarcar en los aeropuertos de Brasil sin certificado de vacunación pero con la condición de que cumplan una cuarentena de cinco días.

El decreto del Gobierno tampoco exige el certificado de vacunación, ni la cuarentena, a quienes ingresen por vía terrestre.

El presidente Jair Bolsonaro, líder de la negacionista ultraderecha brasileña y uno de los gobernantes más escépticos sobre la gravedad de la pandemia, alegó que la vacunación no puede ser obligatoria y que no se le puede negar el ingreso al país a los no vacunados, por lo que la cuarentena sería suficiente para garantizar que no transmitan la COVID-19.

Imagen de archivo del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. REUTERS/Ueslei Marcelino/File Photo

Barroso, sin embargo, ha concluido que la medida del Gobierno es inviable ante la imposibilidad de fiscalizar a todos los extranjeros sin certificado de vacunación que estén cumpliendo cuarentena.

"Permitir la libre opción por la cuarentena a quien quiera genera una situación de absoluto descontrol y de consecuente ineficacia de la norma", ha alegado el magistrado, ya que la medida del Gobierno permite que el extranjero escoja su local de cuarentena.

Según el magistrado, la sustitución del comprobante de vacunación por una cuarentena de cinco días tan sólo puede ser ofrecida, en casos excepcionales, a personas que no se hayan podido vacunar por razones médicas o que procedan de países en los que las campañas de inmunización aún no son masivas.