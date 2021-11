Reclamen limitar la velocitat dels vaixells a 10 nusos per a protegir els cetacis

L’ONG conservacionista internacional Ocean Care demana la limitació de la velocitat de navegació a 10 nusos al corredor mediterrani de migració de cetacis, 45.000 km² entre les costes de Balears i la península, que va del golf de València al golf de Lleó, protegida des del 2018. L’objectiu és reduir el renou que perjudica greument alguns animals marins, sobretot cetacis, com els dofins i les balenes, que es guien dins la mar per l’oïda i emeten sons per comunicar-se, per exemple, entre mares i cries o per aparellar-se. Segons l’Agència Europea de Medi Ambient, el volum de soroll als mars s’ha duplicat, entre els anys 2014 i el 2019.

Menys velocitat, menys renou Com més gros és un vaixell i més ràpid va més, més renou fa sota l’aigua. A partir d’aquesta regla de tres per reduir el renou, Ocean Care demana prendre una mesura molt senzilla, limitar la velocitat de navegació de tots els vaixells del corredor Mediterrani. Majoritàriament hi passen ferris de passatgers, que naveguen a entre 14 i 26 nusos, i vaixells portacontenidors, que van a entre 19 i 24. Sense arribar a aquest límit, explica Nicolas Entrup, responsable de l’ONG, si un vaixell va un 10% més lent, ja redueix les emissions d’efecte hivernacle un 30%, el renou un 40% i el risc de col·lidir amb una balena un 50%. Pensen que la mesura seria viable econòmicament perquè les navilieres ja van decidir abaixar la velocitat per estalviar combustible arran de la crisi de 2008. “La indústria marítima és un dels sectors que fa menys esforços per reduir emissions, es fixen com a objectiu només reduir-ne un 50% l’any 2050”. De manera que imposar un límit de velocitat podria contribuir també a pal·liar els efectes del canvi climàtic.