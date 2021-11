El silencio de las mujeres violadas y rapadas durante el franquismo

"Raparon a 6 y las subieron en un carro. Con un cartel que ponía ‘Por rojas y por putas’”.

“Estaban los hombres en la cárcel y les bajaban la bolsa de comida, pero sin nada en la cabeza puesta, peladas, para que las vieran”.

“Las sacaban a la calle, les daban aceite de ricino para que fueran por la calle… soltando”.

Son algunos de los testimonios que se recogen en el documental ‘Sacar a la luz, memoria de las mujeres rapadas’, dirigido por la psicóloga y antropóloga María Dolores Martín-Consuegra y por las artistas visuales de Sagunto, Gemma y Mónica del Rey Jordà, más conocidas como ‘Art al Quadrat’.

“El proyecto se inicia hace algunos años cuando nuestra tía nos comenta que una compañera de trabajo había sido rapada en las calles de Sagunto”, revela Gemma del Rey. “Una vez rapadas, les hacían barrer las calles y decir ‘Arriba España’. Ella, en un acto de resistencia, gritó: ‘Arriba España y estos tres pelos que me quedan, para Azaña’.

La anécdota llamó la atención de las hermanas. Iniciaron un proyecto artístico que derivó en una exposición. También llevaron a cabo una performance en la que ambas se raparon la cabeza y realizaron el paseíllo al que se sometía a estas mujeres y niñas. “Empezamos a grabar con la idea de tener recogidos estos testimonios”, asegura Mónica del Rey. “Cuando vimos que había muchas conexiones entre ellas, que generaban un discurso que contaba también la historia de España, entendimos que podía convertirse en un documental, que podría servir a los jóvenes para que entendieran de dónde venimos en un pasado muy reciente”.

El trabajo de búsqueda no fue sencillo. En primer lugar, porque muchas de las mujeres rapadas ya no estaban vivas. Pero las directoras también se toparon con impedimentos por parte de las familias , que preferían mantener una capa protectora sobre las mujeres afectadas y su memoria. Según Gemma del Rey, “encontramos una especie de miedo, por si rememorar el pasado supusiera para estas mujeres algún trauma o problema psicológico. Nosotras consideramos que es al revés, que se necesita hablar, que las mujeres han sido largamente silenciadas por el franquismo, por la transición y ahora por sus familias. Es como si nunca se las hubiera tenido en cuenta ”.

Se inició entonces la colaboración con Lola Martín-Consuegra, que estaba haciendo un trabajo sobre mujeres represaliadas por el franquismo. “Como antropóloga y psicóloga creo que estas dos materias me han ayudado mucho, además de la visión artística de Gemma y de Mónica, para aproximarme a los testimonios”, afirma Martín-Consuegra. “Nunca nos planteamos ir a recoger el testimonio sin más. Hicimos entrevistas previas, a veces más de una, y cuando ellas manifestaban su deseo de contar qué les habían hecho, es cuando íbamos a grabar a sus casas . Después de grabar hemos seguido yendo a sus casas: hemos formado una pequeña familia”.

Violaciones y humillaciones publicas

Las humillaciones se cuentan por miles en toda España y no fueron esporádicas. Según revela Lola Martín-Consuegra “hay que tener en cuenta lo que supone ir con un camisón, rapada, con un cartel que ponía 'peladas por putas'; podrías haber sido violada previamente pero no sabías lo que iba a ocurrir. Ibas defecando por las calles del pueblo, delante de tus padres, de tus tíos, de tus primos. Y muchas veces detrás de la banda de música”.

Las vejaciones no quedaban ahí. “En Sagunto se rasuraba el pubis, aparte de que las hicieran pasear por las calles, barrer, ir de rodillas, limpiar iglesias, limpiar letrinas… en cada pueblo se aplicaba el castigo de la manera que creían”, asegura Mónica del Rey. “El rapado se convirtió en el elemento más simbólico porque estas mujeres tenían que esconderse durante meses, las que no querían mostrarse, hasta que les fuera creciendo el cabello o usar pañuelos”.

El documental recoge únicamente testimonios directos o indirectos. No se incluyen imágenes de las mujeres siendo rapadas o humilladas en las calles españolas. Una decisión consciente. “Que en el documental no aparezcan imágenes es a propósito: de las pocas que existen, las fotografías más comunes son tres y siempre se recurre a ellas para hablar de estos hechos. No queríamos perpetuar esta humillación”.

Según las directoras, se acentúa así la crudeza del relato. Es imagen y un diálogo común entre todos los personajes, “que van quitando capas a lo que queda visible, que es el rapado”, afirma Mónica del Rey.