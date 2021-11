Manel Monteagudo se quedó en coma en 1979 por un accidente en un barco cuando trabajaba en Irak. Fue el 28 de febrero, el mismo día que cumplió 22 años. Y permaneció en estado vegetativo durante 35 años. Se durmió en una España que comenzaba a dar sus primeros pasos en democracia y se despertó en un país totalmente distinto. Cuando en 2014 abrió los ojos de nuevo, Manel tuvo que aprender a andar, pero hoy se hace cada día 20 kilómetros con su perro. Asegura que la vida antes era mejor que ahora porque, "aunque había menos recursos, la gente era más feliz y se podía vivir más tranquilo".

Aunque su vida tampoco fue fácil en sus inicios. Pertenecía a una familia de siete hermanos, y su padre se quedó medio ciego por culpa de un accidente de trabajo. Estudió hasta los 14 para sacarse el Certificado de Primaria y cuando terminó se fue a Canarias de marinero. Estuvo nueve meses en el sur de África navegando y luego en la Marina Mercante Española. Como vio que ganaba muy poco, con 17 años se fue a Alemania a trabajar de marinero.

Tras este primer encuentro visual, es Conchi la que habla, pues Manel puede articular sonidos, pero deberá pasar por una rehabilitación para recuperar el habla tras llevar tanto tiempo en estado comatoso: "Me costaba mucho hablar, no sabía" , ha recordado.

¿Qué piensas al despertar de un coma?

"Fue muy desagradable. En ningún momento pensé que podía estar en una casa, en España. Mi cabeza estaba en Irak. No comprendía que pudiera estar en una casa atendido por mi esposa", relata. Su mujer le acercó un espejo que había comprado previamente, porque estaba segura de que Manel iba a despertar: "Cuando vi mi reflejo, le dije a mi mujer que ese no era yo, ese era un viejo, yo tenía 22 años. Y poco a poco, lo fui asumiendo", ha afirmado.

Manel pasó 35 años dormido, pero la vida fuera de su habitación, de su cama, continuaba girando: "Sinceramente, no lamento nada, por una causa, porque como no recuerdo nada... lo único que lamento es la muerte de mi padre, cuando me desperté mi padre ya se había muerto. Me dio mucha tristeza", ha relatado.