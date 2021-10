Septiembre significa muchas cosas: fin de las vacaciones, bajan las temperaturas, comienza el curso escolar... Pero para los jugones, este mes está marcado en rojo como una cita ineludible con unos de los títulos más exitosos dentro las franquicias deportivas: el NBA 2K.

Que un juego vuelva a nuestras consolas año tras año no siempre es una garantía, ya que en ocasiones nos hemos encontrado con poco más que un lavado de cara estético y la actualización de las plantillas. No ocurre así en el caso que nos ocupa, NBA 2K22, un título que en todas sus versiones (PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch) supone un gran salto de calidad, sobre todo en lo referente a la jugabilidad.

Y es que Visual Concepts, el desarrollador de NBA 2K22 , ha hecho esta temporada una firme apuesta por alcanzar la excelencia en ese apartado, que ya no va a depender solo de las habilidades del jugador virtual que manejemos, sino que también tendrá gran importancia la pericia de quien lo maneja.

Así, encontramos un sistema defensivo más realista -que se extiende a la IA, sobre todo en el tema de las rotaciones y la defensa de los bloqueos- y una mayor variedad en el dribling, que incluye un enorme abanico de movimientos.

Pero quizá la mejora más destacada sea el sistema de tiro, sobre todo en el indicador de éxito, que fue uno de los aspectos menos conseguidos la pasada temporada. Ahora no solo sirve tener un jugador con gran porcentaje de acierto sino que aspectos como la selección de tiro o el cansancio del tirador son decisivos a la hora de meter una canasta. Vamos, como la vida misma.

También contamos con un mayor número de movimientos en el poste, como ganchos o bandejas a la media vuelta, que mejoran la sensación de realidad.

De 'rookie' a leyenda Pero, al igual que en años anteriores, NBA 2K22 no es simplemente un juego de baloncesto sino que cuenta con otras opciones para disfrutar este deporte desde distintas perspectivas. El más destacado es el modo Mi carrera, ya conocido en anteriores versiones, que nos permite crear un jugador personalizado y llevarle desde el baloncesto de instituto hasta triunfar en la NBA. La principal novedad este año es que, en lugar de una simple sucesión de secuencias cinemáticas, este modo se basa ahora en misiones que permiten que el jugador controle por completo la historia, a la manera de los juegos de rol. En PS4, XBoxOne, Nintendo Switch y PC, el modo Mi carrera transcurre en el Barrio, que en este caso es un crucero con cinco niveles. Mientras que para las consolas de nueva generación (PS5 y Xbox Series) el modo se ambienta en la Ciudad, un mundo enorme que se puede recorrer con libertad y que ofrece hasta cinco misiones diarias que permitirán ganar experiencia y puntos para permitir que nuestro jugador alcance el estatus de leyenda. La Ciudad es un enorme territorio que nos ofrece diferentes aventuras diarias. 2K El modo Mi equipo, uno de los preferidos de los adictos a este título, nos permite hacer una plantilla con jugadores de ayer y de hoy y enfrentarnos a diferentes desafíos, ya sea online contra otros jugadores o contra un rival virtual. Pero Virtual Concepts mantiene la evolución en este apartado, con la inclusión de novedades como MyTeam Draft -modo multijugador que permite elegir un equipo entero con cartas de jugadores-, Triple Amenaza Online -renovado con modo de juego survival Los 100-; y los Desafíos. Además, en ambos modos, Mi equipo y Mi carrera, se ha variado el sistema de temporadas, que ahora comienzan cada seis semanas, lo que permite mantener el interés de los jugadores y que de este modo no se vean descolgados en su progresión a las primeras de cambio. El sistema de cartas nos permite configurar nuestra plantilla en el modo Mi equipo. 2K