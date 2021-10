Erupción en La Palma, 20 de septiembre | Así hemos contado la erupción del volcán en La Palma

20:06

"Es un espectáculo de la naturaleza", ha dicho el fotógrafo Miguel Pérez Calero, colaborador de Efe en La Palma. "Hubo un movimiento sísmico, seguido de un pequeño temblor. Y sentí como que me mareaba. Mi mujer me dijo: ahí viene el avión, pero realmente lo que salió fue toda la columna de humo. Empezó a reventar, reventar, reventar y no ha parado de echar fuego", ha relatado Calero.