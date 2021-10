La erupción del volcán este domingo en La Palma ha obligado a desalojar a centenares de personas por la cercanía del magma a las viviendas más cercanas. Entre 5.000 y 10.000 han sido evacuadas o lo serán en las próximas horas ante la proximidad de la lava, que ha llegado a afectar a algunas viviendas en el asentamiento de El Paraíso, en El Paso.

Aunque durante la últimas semana se habían registrado miles de terremotos de baja intensidad y algunos vecinos de la zona con movilidad reducida habían sido trasladados, la erupción ha sorprendido por su intensidad a muchos palmeros.

Luz María, una vecina de la zona, ha asegurado a TVE que llevaban "todo el día y toda la noche temblando" y cuando reventó el volcán "evacuamos enseguida". Entre lágrimas, cuenta que jamás pensó que tendría que salir de su casa, aunque por suerte "unos amigos nos acogen en su casa" y ni ella ni su familia han tenido que acudir al Fuerte de Santa Cruz de La Palma, punto de encuentro de las personas evacuadas. Isabel Fuentes, vecina de Las Manchas, lamentaba en TVE la situación que están viviendo tras ser evacuada: "Ahora a esperar que no se nos lleve la casa".

"El volcán no lo puedes parar, no es como un fuego, que puedes exinguirlo", ha asegurado en RNE Marta Díaz, una vecina de La Mancha. En su caso, en el momento que se ha producido la erupción ha abandonado su vivienda junto a sus padres, su hermano y su pareja y se han dirigido al campo de fútbol de El Paso, donde esperará a que mejore la situación: "No nos queda otra", añade.

“��DIRECTO | Marta Díaz, evacuada de El Paso



“El volcán esta cerca de nuestras casas. Estamos alterados por toda la situación. Al volcán no se le puede parar” pic.twitter.com/x5k4Xq8Cdu“ — Radio 5 (@radio5_rne) September 19, 2021

"Me alucina y al mismo tiempo me da muchísimo miedo", cuenta a Efe María del Pino Hernández, una de las vecinas evacuadas en Los Llanos de Aridane, consciente de que está presenciando "un espectáculo increíble, que da pánico".