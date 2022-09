El primer ministro británico, Boris Johnson, y el príncipe Guillermo han condenado este lunes los insultos racistas contra los jugadores de la selección inglesa de fútbol que se han vertido en redes sociales tras la derrota ante Italia en la final de la Eurocopa.



La Policía británica también investigará los comentarios hechos contra jugadores como Marcus Rashford, Jadon Sancho y Bukayo Saka, que fallaron en los penaltis tras el empate 1-1 ante los italianos.

"Este equipo merece ser alabado como héroes, no recibir insultos racistas en redes sociales", ha lamentado Johnson en Twitter. "Los responsables de este abuso flagrante deberían sentir vergüenza de sí mismos".

“This England team deserve to be lauded as heroes, not racially abused on social media.



Those responsible for this appalling abuse should be ashamed of themselves.“