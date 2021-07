El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha anunciado en La Hora de la 1 de TVE que su partido registrará este viernes en el Senado una ley “con solo un punto” para que el IVA de las peluquerías baje del 21% al 10% a partir de enero de 2022. Una medida, ha dicho, que llega después de la “cacicada” que, a su juicio, hizo la presidenta de la Cámara Alta, Pilar Llop, de anular la votación de una enmienda que incluía esta bajada en una ley.

El Senado aprobó durante la sesión plenaria del 23 de junio una enmienda, incluida en el último momento, para rebajar el IVA de las peluquerías al 10 por ciento, incluida en la ley antifraude y pactada por todos los grupos salvo el PSOE. Pero tanto el Ejecutivo como el Grupo Socialista en el Senado remitieron a la Presidencia del Senado unas solicitudes de controversia, que Llop resolvió en virtud del artículo 151.5 del Reglamento, y anuló la votación. La propia Llop argumentó que la enmienda de las peluquerías no guardaba congruencia con otra que también se había votado en relación al IVA.

Este viernes, el portavoz 'popular' ha exigido la dimisión de Llop y ha criticado duramente los "tics autoritarios" del PSOE, toda vez la presidenta del Senado, a instancias del Gobierno, declarase el pasado viernes la nulidad de la votación de la enmienda que bajaba el IVA de las peluquerías del 21% al 10%.

"Ganamos la votación, eso se incorpora a la ley y a los dos días la presidenta del Senado decide anular la votación: no hay precedentes en democracia de que, cuando a uno no le gusta la votación, se anula. Esta señora no debería seguir siendo ni un día más presidenta", ha criticado Maroto.

A partir de 2022 para no afectar a los Presupuestos de 2021 Así, y después de que el Ejecutivo argumentase su veto en que esta medida afectaba a la "política de ingresos" en los Presupuestos Generales del Estado, Maroto ha explicado que el objetivo de la ley que presentarán este mismo viernes es que la modificación del IVA entre en vigor en 2022. "Cuando se confeccionen esos Presupuestos o se prorroguen los de 2021, cuando se adecúen las cantidades se tendrá que hacer de acuerdo a las leyes vigentes, también las aprobadas en 2021, con esa obligatoriedad del IVA al 10%. Como sabemos de las dificultades, hemos buscado una solución", ha apuntado. El portavoz del PP en el Senado ha tachado de "cacicada antidemocrática" la decisión del Ejecutivo y de Llop al haber decidido "anular unilateralmente una votación", impidiendo que el "sector" de la peluquería "pueda salir adelante". En este sentido, Maroto ha dejado claro que su formación va a "pelear" por esta medida "no solo por las peluquerías y los salones de belleza", sino en "defensa de la democracia". "¿Quién se ha creído que es la presidenta del Senado para anular una votación?". Maroto también ha sido preguntado por los buenos datos de empleo conocidos este viernes, que ha celebrado tanto en lo político como en lo personal, pero ha advertido: "Estos datos son así mientras la reforma laboral no se ha derogado". Respecto al pacto de las pensiones, después de que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, haya dicho que los 'baby boomers' tendrán que elegir entre cobrar menos o trabajar más, ha destacado que al ministro se le "escapó" la verdad y ha defendido que la “receta del PP es distinta”, basada en mantener el nivel de crecimiento de empleo para un sistema de pensiones “sostenible y sin recortes”. Escrivá finalmente ha acabado rectificando esas declaraciones. Escrivá rectifica sus palabras sobre los "ajustes" en la sostenibilidad de las pensiones: "Se me entendió mal" Por otra parte, Maroto ha aseverado que el PP "nunca ha recortado las pensiones" ni las ha "congelado". Y ha defendido que el pacto de las pensiones debe darse entre el partido del Gobierno y el de la principal oposición.