Terapias de reorientación sexual para la vida eterna

Aunque desde 1992 la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar la homosexualidad como una enfermedad, varias organizaciones religiosas siguen hoy contemplándola como tal. Estos grupos ofrecen terapias de reorientación sexual a sus creyentes para "recuperar" su heterosexualidad.

Un periodista se infiltró en dos asociaciones cristianas y desvela las perversas prácticas a las que someten a los homosexuales arrepentidos. Algunas víctimas de las terapias denuncian los años de calvario que vivieron a golpe de culpa, de confesiones públicas e incluso de exorcismos.

Oraciones, rituales, confesiones públicas y mucha culpa

Estas organizaciones religiosas, convencidas de que la fe puede mover montañas como la homosexualidad, ofrecen una oportunidad de "redimir culpas". "No entendía por qué yo era gay, por qué Dios no quería eso y por qué no me cambiaba", confiesa Bastian Melcher, un creyente homosexual que de adolescente acudió a una de estas terapias y pasó por un auténtico calvario que casi le cuesta la vida.

Pero ¿qué hay detrás de este particular vía crucis? Un periodista consiguió infiltrarse en una de las organizaciones evangélicas más activas de Francia y desvela sus métodos que, a menudo, tienen consecuencias fatales para las víctimas. Introduciendo una cámara oculta, el periodista logró entrar, como un cristiano homosexual más, en uno de los seminarios organizados para hombres y mujeres que quieren "recuperar" su heterosexualidad. "Acercaos a vuestro compañero y confesadle en voz alta vuestros pecados", pide el pastor a sus atormentados fieles.

Es solo el comienzo de lo que está por venir. A las confesiones en público se sucederán interminables oraciones, humillaciones y degradantes rituales. Todo envuelto en un hálito de mucha culpa. "¡Socorro, Jesús, Señor mío, socórreme te lo suplico!", clama un hombre en la terapia. "¡Ten piedad de mi pecado y ven en mi auxilio, por favor!", prosigue casi en éxtasis.

Ataques de ansiedad, llantos y gritos sustituyen al ambiente festivo y calmado del primer momento. "Ellos creen que están siendo compasivos, pero en el fondo no deja de ser un lenguaje de odio, porque lo que están diciendo es: No puedes ser quien eres", asegura Tanya Erzan, profesora de Religión y Estudios de Género Queer de la Universidad de Puget Sound, ubicada en Tacoma, Washington. "Se ve una especie de psicoterapia salvaje que puede llevar a la destrucción de la personalidad de algunos individuos", expone Serge Blisko, experto francés en sectas.