COVID España, hoy | Muchos ciudadanos mantienen la mascarilla en la calle pese a levantarse la norma

20:30

España. Alegría y cautela en el primer día sin la mascarilla en la calle: "Es muy raro pero a la vez ya me he acostumbrado", por SOFÍA SOLER. "Alegría, mucha alegría, después de este año de mierda, por poder volver a estar por la calle de forma normal. Es muy raro, pero a la vez me doy cuenta de que ya me he acostumbrado", cuenta Monica a RTVE.es. Ella y Mike han salido temprano esta mañana, con la mascarilla en el bolsillo, como ya lo hicieron el viernes por la noche. "Estábamos volviendo de cenar a las 23.58 y cuando fueron las 00.00 todo el mundo se puso a gritar y lanzar las mascarillas, como si fuera una graduación. Me daba mucho miedo, por lo que pasó cuando acabó el toque de queda, pero esta vez la gente solo estaba contenta, sin ser un jaleo".