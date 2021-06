COVID España, hoy | El ocio nocturno reabre hoy en varias comunidades autónomas

08:53

Estados Unidos teme que la pandemia resurja con fuerza en otoño. El ex director de la Food and Drug Administration (FDA), Scott Gottlieb, teme un fuerte rebrote de las infecciones de coronavirus -algunos hablan de un 20 % superior al máximo de 2020- este otoño si no se llega a vacunar a tres cuartas partes de la población, según alerta The Washington Post. Hay zonas del país más renuentes a vacunarse donde el repunte ya se observa, agravado por el avance de la variante inglesa.