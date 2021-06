Día Mundial de los Refugiados

Cada día en cada rincón del planeta miles de personas huyen de sus hogares en búsqueda de un refugio. En 2020, pese a la pandemia, las personas no han dejado de emigrar en busqueda de un lugar seguro. El año pasado se han jugado la vida en el mar más de 40.106 migrantes para alcanzar las costas españolas, 14.000 más que el año anterior. Así lo señala el informe de este año de la Comisión Estatal de Ayuda al Refugiado (CEAR).

El Mediterráneo sigue siendo la ruta migratoria más peligrosa del planeta. Según la Organización Internacional para las Migraciones solo en 2020 al menos 1.426 personas habrían fallecido ahogadas en el mar. En total, en todo el mundo, más 82,4 millones de personas han huido de las guerras, violencia, persecución y violación de los derechos humanos, según datos del último informe sobre tendencias globales publicado este viernes en Ginebra del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiado (ACNUR)

La pandemia no ha sido un obstáculo y los conflictos siguen empujando las personas migrantes a huir. Eso si, las fuertes restricciones en las fronteras han provocado que 100.000 personas menos hayan emigrado. "Aunque la pandemia ha obstaculizado los movimientos, las guerras no han parado y los conflictos han continuado. Durante esta crisis sanitaria se ha tardado en permitir la entrada de personas refugiadas en estas circunstacias. Incluso cuando pedíamos que se le aplicaran todos los protocos sanitarios pertinente", asegura a Rtve.es María Jesus Vega Pasqual portavoz de ACNUR en España. Desde la entidad exigen a los estados invertir más en "prevención, resolución y cooepracion" para gestionar el fénomeno migratorio.

Insisten en que muchos solicitantes de asilo y protección internacional se han quedado atrapados en lugares de tránsito no seguros. La gran mayoría de los refugiados del mundo, casi 9 de cada 10, están acogidos en países vecinos a las zonas de crisis y en países con recursos medios o bajos. Los países menos desarrollados proporcionan asilo al 27% del total. "Cuando nos miramos a la cara vemos que tienen una vida detrás, tiene esperanza y riqueza. Se nos olvida que aportan mucho a los lugares de destino", recuerda Vega Pasqual. Sobre todo confía en que, con las consecuencias de la pandemia, en todo el proceso de reencontstrucción se tenga en cuenta a estas personas. "Tenemos que ponernos en su lugar", insiste. "La pandemia no puede ser un obstáculo para que las personas alcancen un lugar seguro".

El informe de ACNUR también señala que, en 2020, en el pico de la pandemia, más de 160 países habían cerrado sus fronteras, 99 de los cuales no hacían excepciones con las personas que querían pedir protección. Sin embargo, con la introducción de mejores medidas: "como los reconocimientos médicos en las fronteras, certificados médicos o cuarentenas tras la llegada, procedimientos simplificados de registro o entrevistas a distancia, se fue incrementando el número de países que encontraron la forma de garantizar el acceso al asilo al tiempo que intentaban contener la propagación de la pandemia". La portavoz de la entidad en España, espera que la COVID-19, no sirva de excusa para poner "más obstaculos o barreras a los que huyen de la persecución".

Los conflictos no han cesado

CEAR lamenta que Europa vuelva a dar la espalda al refugio

La Organización Mundial de las Migraciones calcula que casi 1.500 personas han naufragado en las aguas del Mediterráneo. De hecho las solicitudes de asilo en el conjunto de la Unión Europea volvieron a descender, y "se concentraron principalmente en Alemania, Francia y España, mientras que la tasa de reconocimiento se mantuvo estable y se aprobaron de media una de cada tres peticiones", indica el informe de CEAR.

La entidad denuncia que el nuevo Pacto de la UE sobre Migración y Asilo supone continuar una política basada en los retornos, reforzando el papel de Frontex, además de imponer la responsabilidad de la acogida al primer país de entrada, sin ofrecer soluciones basadas en una solidaridad compartida con los países del sur de Europa (España, Italia, Grecia y Malta).

"El pacto está en un punto que no sabemos, lo que pone en manifiesto que no se ha avanzado en la nueva agenda comun de asilo y ahora definitivamente el pacto estable poner un reglamento más de gestión migratoria con más retornos", relata a RTVE.es Paloma Favieras, abogada de la Comisión Española de Apoyo al Refugiado. Ahora mismo el pacto está sobre la mesa y la discusión es que "hay países que no están dispuestos a cumplir con su parte del reparto solidario", denuncia.