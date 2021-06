El líder del Frente Polisario, Brahim Gali, regresa a Argelia tras pedir el alta voluntaria en el Hospital San Pedro de Logroño, donde ha permanecido hospitalizado más de un mes, según han confirmado a RTVE.es fuentes oficiales. Su salida de España llega después de que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, haya rechazado imponerle medidas cautelares.

Gali ha abandonado el país pasadas las 1:30 horas desde el aeropuerto de Pamplona en un avión medicalizado fletado por el Gobierno argelino, aunque con matrícula francesa, con destino Argelia, donde seguirá en un centro médico la recuperación de la COVID-19. Antes había pedido el alta voluntaria tras declarar ante el juez. Así, ha salido en torno a las 21:00 horas del hospital riojano en ambulancia con sondas y dificultades para andar, ya que se encuentra débil por las secuelas del coronavirus.

El líder del Frente Polisario se encontraba ingresado desde finales de abril en España por complicaciones derivadas de la COVID-19, un hecho que ha desatado el conflicto diplomático entre Madrid y Rabat más grave de la última década. Marruecos ha reconocido que el origen de la crisis -cuya cara más visible fue la entrada masiva de migrantes en Ceuta hace dos semanas- es la posición de España sobre el Sáhara Occidental y ha advertido al Gobierno de Pedro Sánchez que la crisis no se cerrará con la salida de Gali de España.

A través de un comunicado, han informado que Gali porta la documentación con su nombre con la que entró en España y que las autoridades marroquíes han sido informadas de su marcha mediante cauces diplomáticos.

El Frente Polisario ha negociado con el Ejecutivo español la entrada de un avión para recoger a Gali después de que un avión militar que volaba desde Argelia a Logroño haya dado marcha atrás en pleno vuelo al no recibir autorización para entrar en el espacio aéreo español. Fuentes del Ministerio de Transportes han confirmado que su destino era Logroño y añaden que no ha aterrizado porque no cumplía las condiciones para hacerlo. "El aeropuerto no tenía los dispositivos necesarios para aceptar el vuelo", ha explicado el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en una entrevista en La noche en 24 horas.

01.51 min Marruecos culpa de la crisis diplomática a las "intenciones hostiles" de España respecto al Sáhara

Según un portavoz de la autoridad aérea civil Enaire en declaraciones a Reuters, el avión cambió de rumbo cuando sobrevolaba Ibiza, después de que los controladores aéreos le dijeran que no tenía permiso para entrar en el espacio aéreo por orden de los militares españoles. En las páginas de navegación aérea se puede ver cómo el avión ha entrado en el espacio aéreo español y, al llegar a Ibiza, se ha dado la vuelta y ha regresado a Argelia, aunque a estas horas no consta que haya aterrizado.

Preguntada por la posibilidad de que ese avión pudiera venir a recoger a Brahim Gali, la portavoz del Gobierno, Maria Jesús Montero, aseguraba este martes por la mañana que no le constaba nada que tuviera que ver con un vuelo procedente de Argelia, ni que ese mismo tuviese como objetivo recoger a Gali.

Seguimiento del vuelo procedente de Algeria con destino Logroño Flight Aware