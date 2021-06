“Si un padre por un hijo puede dar la vida, cómo no va a darle un riñón”. Javier Porras no lo dudó: su hija, Carmen, de 30 años, recibió su riñón en 2013, y cada vez que lo recuerda le brillan los ojos. "Ha sido como darle la vida otra vez", señala Javier. Con idéntica emoción responde ella: “Fue mi salvación”. Javier se convertía así en una de las más de 50.000 personas que, desde la puesta en marcha de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) en 1989, ha donado alguno de sus órganos o tejidos. Un gesto solidario y generoso con el que se ha podido salvar la vida o mejorar la calidad o expectativa vital de medio millón de receptores.

Cada vez menos límites

Javier y Carmen no piensan ya en el futuro. En si ese riñón que Carmen recibió en 2013 tendrá una larga vida o en si será necesario un nuevo trasplante. Siempre que va a consulta, ella cruza los dedos, pero reconoce que es optimista y que acaba viviendo siempre en el presente. Los avances con cada nuevo hito en nuestro sistema nacional de trasplantes le permiten serlo, porque cada vez supera más límites.

“Se puede donar en circunstancias en las que hace años no se podía”, recuerda la directora de la ONT: se pueden recibir órganos de pacientes con hepatitis C sin desarrollar la enfermedad; también de donantes que hayan padecido COVID-19; y la edad ya no es ningún impedimento, con más de .5000 donantes de más de 75 años desde el año 2000, e incluso una treintena que superaban los 90 años”.

Belén Estévanez, Carmen y Javier Porras y Beatriz Domínguez-Gil

También el Hospital La Paz acaba de ser pionero en un trasplante de riñón combinado con otro de médula ósea. Un nuevo logro que hace historia y que, nos dice Belén Estébanez, apunta a la esperanza ante un gran reto: “Un órgano para toda la vida sin medicación”.