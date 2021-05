86.000 familias canarias en Erte pendientes de un acuerdo

Sindicatos y patronal no están dispuestos a cambiar las reglas a mitad del partido y exigen que se mantengan las mismas condiciones que hasta ahora para la nueva prórroga de los ERTE, ya que no ha cambiado nada la situación económica, lo que ha mejorado es la situación sanitaria y las reglas del juego no se pueden cambiar en este momento.



El principal problema está en las exoneraciones. El Ejecutivo propone incentivar la reincorporación y penalizar al empresario que mantenga los expedientes. Algo que no aceptan los agentes sociales. Menos en Canarias, dicen, donde la economía sigue dependiendo de la recuperación turística.



Ahora mismo los sindicatos creen que a Canarias hay que verla con ojos distintos a los del territorio nacional. En las islas son más de 86.000 los trabajadores que siguen en ERTE. El gobierno central ha recogido el guante. Y descarta una prórroga sin consenso.