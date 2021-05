Ladridos que salvan vidas. El caso de Sheldon y Jorge.

Jorge Conesa es diabético tipo 1 desde los 14 años. Puede sufrir hipoglucemias (bajadas de azúcar) o hiperglucemias (subidas de azúcar) con picos que pueden hacer incluso que pierda el conocimiento. Debe llevar un control contante y exhaustivo de su nivel de azúcar en sangre. De hecho, una tarde en 2016 sufrió una bajada tan brusca de azúcar que perdió el conocimiento. Desde ese momento, este cartagenero decidió que debía buscar una medida más eficaz para no llegar a esas situaciones.

El comandante no le dejó subir al avión con Sheldon

Hace unos días, Jorge iba a dar una charla sobre diabetes a Canarias. Para ello, tuvo que viajar de Cartagena a Madrid y, desde allí debía coger un avión hasta La Palma. Había unas 300 personas esperando a escucharle. Pero no pudo asistir porque el comandante del avión, cuando ya entró en la nave, le negó el paso a su asiento. Llevaba a Sheldon con él, como siempre. Sin bozal, como siempre, ya que si lo lleva puesto, no puede alertar con tantas garantías. Llevaba toda la documentación en regla y la aerolínea no sólo estaba avisada, sino que en su reglamento interno recoge el derecho a estos animales a viajar con sus dueños. Pero el comandante decidió que se tenía que quedar en tierra.