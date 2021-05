Her Itage, mujeres que suenan

Marta Aparicio y Elena Martínez, de Vellisca y Quintanar del Rey, son dos jóvenes conquenses que hace pocos meses se embarcaron en una nueva aventura. Un proyecto multifacético compuesto por y para mujeres que tiene como principales valores el arte, la música y la igualdad de género. De hecho, su propio nombre entrama un juego de palabras que así lo refleja: “Her significa ‘ella’ y heritage es patrimonio, y de aquí viene lo que hacemos con este proyecto.

Lo que queremos es crear referentes para las mujeres que vienen después de nosotras. Siempre, en el mundo de la música, tenemos referentes masculinos y sin embargo de mujeres tenemos muchos menos, no porque no los haya sino porque han sido mucho menos visibilizadas”, explica Marta.

Con Marta a la guitarra y Elena en el micrófono, este dúo se atreve con versiones de todo tipo: desde el jazz de Amy Winehouse hasta la copla de Conchita Piquer. Marta afirma que no tienen temas propios por que su objetivo es otro: “Cogemos canciones que ya existen y las hacemos nuestras, bajo nuestra perspectiva de cómo vemos la música. Lo que queremos es dar a conocer canciones que ya no se están programando tanto en las salas, que quizá mi abuela sí conoce, mi madre conoce menos y mi hermana y yo no tenemos ni idea de lo que está sonando”.

Talleres de música popular para mujeres

Pero 'Her Itage' va mucho más allá de la parte musical. Marta y Elena quisieron dar un paso más y por eso lideran una serie de talleres que van impartiendo por diferentes zonas de la provincia de Cuenca. “Cogemos los instrumentos que tengan y vamos trabajando intentando reavivar el patrimonio y que el folclore, las canciones propias de cada sitio, no se queden en el olvido. Porque como no las grabemos y no sigamos tocándolas, cantándolas y dejándolas registradas, dentro de 20 años ya no van a existir”, nos cuenta Elena.

“Vamos trabajando intentando que el folclore, las canciones propias de cada sitio, no se queden en el olvido“

Por el momento van dando estos talleres en pequeñas localidades de la provincia, zonas rurales de unos 1.000 habitantes.