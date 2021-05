⏳ Esta noticia se actualiza semanalmente con la información que recopilamos de las comunidades autónomas. Los datos de población vacunada, procedentes del Ministerio de Sanidad, corresponden al 14 de mayo.

La vacunación contra la COVID-19 en España avanza una semana más, batiendo récords de vacunación (el último: más de 611.000 dosis administradas en un solo día). El país se prepara para dar un paso más: al menos 11 comunidades tienen previsto comenzar a administrar primeras dosis a las personas entre 40 y 49 años en el mes de junio. Crece el optimismo; el objetivo de inmunizar al 70 % de la población está ya a menos de 100 días, según ha declarado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Incluso Castilla-La Mancha y Extremadura han puesto fecha a la vacunación de los menores de 40 años, previsiblemente en la última semana de junio. La mejora en las previsiones de todas las comunidades coincide con el anuncio de que España recibirá en junio un total de 13 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, pasando de una entrega semanal de 1,7 millones a 2,7.

La Comisión Nacional de Salud Pública sigue postergando qué hacer con las personas vacunadas con una sola dosis de AstraZeneca. A la espera de los resultados del ensayo CombiVacs en España, los del estudio de la Universidad de Oxford muestran que administrar un segundo pinchazo con Pfizer supone la aparición de reacciones leves y moderadas más frecuentes que si se inoculan dos inyecciones del mismo preparado.

Lo que las comunidades y el Ministerio de Sanidad sí han acordado ha sido rebajar la franja establecida para vacunar a las personas con Janssen. Ahora las autoridades sanitarias podrán administrársela a los menores de 60 años, así como a los mayores de 18 años que pertenezcan a colectivos vulnerables.

A continuación, repasamos cómo marcha la campaña de vacunación en España a día de hoy, con información recabada por los centros territoriales de RTVE y DatosRTVE.

⚪️ A quién vacuna ahora . Se ha empezado con el personal de Salvamento Marítimo con Janssen. Además, se va a vacunar a los profesores de la Universidad de Sevilla que cumplan con los requisitos de edad. Por otro lado, ya se ha comenzado a llamar a los nacidos en 1965, tenga o no los 56 años ya. Se siguen administrando dosis a los residentes de centros de mayores, profesionales sanitarios, grandes dependientes, personas vulnerables de más de 66 años, personal educativo y seguridad, pacientes de patologías de muy alto riesgo y personas de entre 60 y 65 años. ☑️ A quién ha vacunado . La Junta no quiere dar ningún grupo por terminado, pero sí se fija como prioridad acabar lo antes posible con la primera dosis de las personas de 70 a 80 años. ➕ Otras claves . La Junta prevé comenzar con los menores de 50 en junio y avanzar por tramos de edad para cumplir el objetivo de la inmunidad de grupo en verano. También se ha aprobado ya en Consejo de Gobierno el Plan 1.000.000 por Semana , para cuando llegue en junio el aluvión de vacunas de Pzifer anunciado por el gobierno central. En Andalucía se va a continuar avanzando con la vacunación de los 2.500 estibadores de los puertos de Algeciras, Cádiz, Huelva, Granada, Almería y Sevilla y las personas cuidadoras y vulnerables.

⚪️ A quién vacuna ahora. La comunidad ha ampliado la vacunación para los nacidos en 1964 y 1965, es decir, personas que cumplen 57 y 56 años en 2021. Aragón también ha abierto las citas para los nacidos en 1966 y 1967. ☑️ A quién ha vacunado . Aragón ha vacunado hasta ahora a los mayores de 60 años, así como determinados colectivos profesionales sanitarios, sociosanitarios y con una función esencial. ➕ Otras claves . Se comenzará también de inmediato a vacunar a las personas que trabajan en el sector de la fruta, no solo a temporeros, preferiblemente con la dosis de Janssen.

⚪️ A quién vacuna ahora . No hay nuevos grupos anunciados. Se sigue vacunando a los grupos de edad de 50-59 / 60 - 69 / 70 - 79.

☑️ A quién ha vacunado . Se ha vacunado al grupo de 70 y 80 años y continúa la inmunización en la franja comprendida entre los 60 y los 70 años. ➕ Otras claves . El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo del Govern balear, Iago Negueruela, se ha mostrado convencido de que la comunidad alcanzará este mayo un volumen de vacunación razonable que permitirá que la llegada de turistas no desequilibre la situación epidemiológica, según recoge Europa Press.

Canarias

⚪️ A quién vacuna ahora. Comienzan a citar al grupo de entre 50 a 59 años para los próximos días.

☑️ A quién ha vacunado. Están inmunizados con dos dosis los residentes y personal dentro de los centros de mayores, así como el personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario. Del resto de grupos, la tasa de inmunización más alta por el momento es la de los grandes dependientes domiciliarios, con un 93,05 por ciento de dos dosis. Por otro lado, el 51,52 % de las personas vulnerables por su edad no residentes de centros de mayores ya tiene la pauta de vacunación completa. Mientras, el 30,23 % del otro personal sanitario y sociosanitario y trabajadores de instituciones penitenciarias cuenta ya con las dos dosis. De los colectivos esenciales, el 38,48 % tiene ya una dosis y respecto a los pacientes de riesgo, el 60,34 % dispone ya de un pinchazo.



➕ Otras claves. Canarias es una de las comunidades con el porcentaje más bajo de administración de dosis en relación con las recibidas. Por ello, se está haciendo un llamamiento para que la gente acuda a los vacunódromos con el DNI y así vacunarse. No obstante, ante el avance de la vacunación, la Consejería de Sanidad ha retomado las agendas de los grupos 3 (otro personal sanitario y sociosanitario no incluido en el grupo 2) y 6 (personal esencial). También reanudó la del colectivo de docentes, bomberos y policías locales.



↑ Personas con al menos una dosis: 544.850 (25 %)

↕️ Personas con pauta completa: 256.850 (11,8 %)