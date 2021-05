La historia de 'Disaster Girl', el meme de medio millón de dólares

Zoë Roth pudo crecer sin que el meme y la fama complicasen su vida, porque solo tenía 5 años en la fotografía y no suelen reconocerla. Además, el meme le trajo algunas cosas positivas, como entrevistas y viajes a otros lugares.

Sin embargo, después de tantos años era el momento de sacarle un beneficio económico a su icónica imagen. Por eso, Roth vendió el meme como NFT (Non Fungible Tokens) por casi 500.000 dólares que invertirá en su familia, deudas estudiantiles y caridad.

“Zoe Roth of "Disaster Girl Meme" fame sold the image as an NFT and this is all I could think about pic.twitter.com/mR7Ca1sz7H“