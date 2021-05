A pocas horas de que decaiga el estado de alarma, las comunidades autónomas tratan de concretar contra reloj las medidas que aplicarán para contener la transmisión del coronavirus sin nuevos tropiezos judiciales.

La mayoría de ellas pondrán fin al toque de queda y al cierre perimetral al acabar el estado de alarma, salvo Canarias, Navarra, Comunidad Valenciana y Baleares, que pretenden mantener la limitación nocturna a la movilidad. Sin embargo, algunas de ellas están a la espera del aval judicial y los tribunales están divididos: Baleares ha conseguido el aval, pero no el País Vasco, que no podrá imponer el toque de queda como pretendía.

Otras como Madrid no impondrá toque de queda a partir de las 00:00 del domingo 9 de mayo, mientras que espera los tribunales refrenden las limitaciones en las zonas básicas de salud.

No, salvo en algunas comunidades. Tras conseguir el aval del Tribunal Superior de Justicia regionales, Baleares y Navarra mantendrán el toque de queda de 23:00 a 06:00 , mientras que la Comunidad Valenciana lo hará de 00:00 a 06:00. Esto supone que alrededor de nueve millones de españoles, es decir, el 19, 2% de la población tendrá restricciones de movilidad nocturna. En cuanto a Canarias - que está a la espera de que se pronuncien los tribunales regionales - ha pedido que el toque de queda se extienda desde las 23:00 en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro y a las 00:00 en el resto. País Vasco, en cambio, ha visto denegada este viernes su petición de mantener las restricciones de movilidad nocturna a partir del día 9 de mayo. En el resto de comunidades, incluido Ceuta y Melilla, decaerán los toques de queda impuestos hasta ahora . Murcia aunque tampoco lo mantiene sí que impondrá el cierre de la actividad no esencial desde 00:00 a 06:00.

En resto de comunidades aún no han concretado las medida s que harán en los municipios y en algunos casos dependerá de la evolución de la incidencia.

¿Y reunirse?

La limitación de las reuniones ha sido otra de las medidas que se han utilizado para frenar los contagios de coronavirus. Al contrario que en las dos anteriores, en este punto las comunidades han tomado caminos diferentes.



Baleares y Cataluña, por ejemplo, mantendrán el límite en seis personas, mientras que en la Comunidad Valenciana es de diez. Castilla y León, Extremadura y Madrid, en cambio, no establece límites, aunque la comunidad extremeña no recomienda las reuniones en domicilios. La Rioja y Navarra también emiten la recomendación de no superar las seis personas.