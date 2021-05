El mundo mira ahora a la evolución de la pandemia en la India, donde este lunes los casos de coronavirus rozan la cifra de 20 millones desde que comenzó la crisis sanitaria. La vertiginosa segunda ola mantiene desbordados a los servicios sanitarios, con escasez de oxígeno y camas en las principales ciudades del país, a la espera de la llegada de más ayuda internacional.

En la última jornada, se han sumado 368.147 nuevos positivos y 3.417 fallecimientos, lo que su pone una ligera caída por segundo día consecutivo. No obstante, apenas hace dos días, este sábado, el país superó por primera vez la barrera de 400.000 nuevos casos en 24 horas. El total de fallecidos se eleva a 218.959, según las cifras oficiales, aunque los expertos aseguran que podría ser mayor.

Con la esperanza puesta en las vacunas

Mientras tanto, el país asiático tiene las esperanzas puestas en la campaña de vacunación para salir de la crisis sanitaria. Desde el pasado fin de semana, se ha ampliado a todos los mayores de 18 años, cuando en un comienzo se limitó a los mayores de 45. No obstante, algunas regiones han advertido que aún no han podido comenzar a inmunizar a la población en este rango de edad por falta de dosis.

Así, la inmunización avanza lentamente desde su arranque en enero, con unas 157 millones de dosis administradas hasta ahora en una nación de más de 1.350 millones de habitantes. En las últimas 24 horas, el país ha administrado tan 1,2 millones de vacunas, uno de los números más bajos registrados en las últimas semanas.

"Intento colaborar con el Gobierno promoviendo que se vacune. Acabo de oír que la India no tiene suficientes vacunas, pero no es verdad. Creo que tiene suficientes", ha explicado este lunes el misionero jesuita en la India, Joaquin Castiella, en el canal 24h. Según ha contado, se han desplazado médicos y enfermeras para distribuir e inocular las dosis en pueblos lejanos. "Pero la gente no ha querido vacunarse", ha dicho, sobre la necesidad de informar mejor a la población.