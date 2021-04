El papa Francisco ha promulgado este jueves nuevas medidas anticorrupción que prohíben a los directivos vaticanos la inversión en paraísos fiscales y en empresas que operan en ámbitos contrarios a la doctrina católica.

De esta forma, desde los cardenales jefes de dicasterios -ministerios del gobierno vaticano- hasta los vicedirectores con contratos directivos de cinco años, deben garantizar que "todos los bienes, muebles e inmuebles, de su propiedad o que solo tengan en posesión, así como las remuneraciones de cualquier tipo que reciban, proceden de actividades lícitas".

A su vez, todo aquel que tenga funciones de administración jurisdiccional tendrá que firmar una declaración en el momento de la contratación y después cada dos años, en la que afirme que "no tienen condenas firmes, ni en el Vaticano ni en otros Estados, y que no se han beneficiado de indultos, amnistías o gracias, y de no haber sido absueltos por prescripción".

Un nuevo 'motu propio' Esta serie de medidas han sido introducidas por el papa Francisco en el nuevo motu propio -documento pontificio- publicado este jueves, con el que pretende evitar que se manifiesten "conflictos de interés, los métodos de clientelismo y la corrupción en general" del Vaticano. La nueva legislación también impide a los directivos del Vaticano aceptar regalos -a razón de su cargo- por valor de más de 40 euros. Tampoco podrán "estar sujetos a procedimientos penales pendientes o a investigaciones por participación en una organización criminal, corrupción, fraude, terrorismo, blanqueo de capitales de actividades criminales, explotación de menores, tráfico o explotación de seres humanos y evasión fiscal". La Secretaría para la Economía del Vaticano revisrá la veracidad de las declaraciones firmadas en papel y en caso de destapar alguna mentira podrá despedir al empleado y reclamar una indemnización por los perjuicios sufridos. Según ha publicado Vatican News, la página web de noticias del Vaticano, esta ley complementa a la medida que aprobó el Papa el pasado 19 de mayo de 2020 para regular las contrataciones públicas en el Vaticano.