Doce títulos destacados en 2021 para disfrutar el Día del Libro

(Negra sombra/ Rosalía de Castro/ Luz Casal)

"El documental se abrió con un primer plano de su cara,

y al verla a toda pantalla, sentí que en cada surco de ella,

cada arruga de expresión,

cada tristeza acumulada alrededor de sus ojos.,

cabíamos todos.

Ya no teníamos 20 años, sino 45".

Manuel, Fisterra no es el pueblo de tu nueva novela, Miss Marte,

pero podría serlo. Podría serlo, sí.

Lo imaginaba, quizás, un pelín más pequeño,

pero tiene todos los indicios para ser algo muy parecido de lo...

¿Qué pasa aquí el 3 de junio de 1994?

Se celebra una boda

en uno de los chalés más estupendos del pueblo.

Un chalé desde el que se ve el mar

y con unos grandes jardines

y donde, luego, los jardines terminan y empieza un bosque.

Y en esa boda se casa Santiago Alba, es el hijo del dueño de esa casa,

y Mai Lavinia, que es una mujer que ha llegado al pueblo un año antes

un verano antes,

y al contrario que los demás turistas ella no se ha ido, se ha quedado.

Y durante esa boda durante esa fiesta,

en la que, de alguna manera,

se pone la guinda a algo tan estupendo

como la última adolescencia

y el amor sobre el que ha girado todo el grupo de amigos,

esa relación sobre la que han crecido todos,

desaparece la hija de la novia, Julia Lavinia,

que ese día, además, cumple tres años.

Lo que llama mucho la atención, a la que empiezas esa novela,

es que la investigación

no la vamos a seguir mediante el trabajo policial,

sino mediante el trabajo que hace una documentalista y escritora,

Berta soneira, que, a través de ese documental,

lo que intenta es esclarecer la verdad.

Y eso marca un poco la estructura ya de toda la...

Sí. Hubo un trabajo policial.

De hecho, la desaparición de Julia Lavinia es un caso abierto.

En teoría, es un caso abierto.

Se llegó a un punto de... a una vía muerta y ahí se paró,

o eso es lo que han creído durante muchos años

los vecinos del pueblo.

Veinticinco años después, una periodista se propone

hacer un documental sobre el aniversario,

el 25 aniversario de aquellos hechos

y lo que hace es

tratar de reconstruirlo todo de una forma tan fiel

que se aproxime lo más posible a la verdad.

En cuanto empieza su trabajo,

se da cuenta de que en ese pueblo hay gente que sabe la verdad,

gente que no la sabe

y gente que cree otra cosa completamente diferente

y que, lo de siempre,

cuando uno emprende una historia de este tipo,

no todo es lo que parece,

ni cuando se celebró esa boda y cuando hubo esa desaparición,

las temperaturas extremas de frío y de calor podían ser exactamente

lo que los invitados creían que eran,

sino, a lo mejor, algo radicalmente distinto.

El hecho de que sigamos el trabajo de ese documental

nos lleva también a descubrir, como lectores,

que, siendo, como es, una historia de ficción,

parece que esté casi escrita a modo de 'true crime', es decir,

un poco en la línea de lo que sería, por ejemplo, A sangre fría,

de Capote.

Bueno... gracias,

pero es el making of del documental.

Y tiene algo original, que me hizo ver un compañero tuyo,

yo no lo vi,

y es que es verdad que,

en lugar de que se hiciese un trabajo audiovisual del libro,

realmente,

del documental que no pudo ser, se hace el libro,

que es este que tenemos aquí.

El libro lo escribe el ayudante de la periodista,

Berta Soneira, la documentalista,

siguiendo sus pasos y siguiendo sus entrevistas,

hasta darse cuenta de que lo que pretende ella es

conseguir toda la información a través de los 'qués',

no de los 'porqués'.

Fuera de motivaciones, vamos a intentar saber

dónde estabais cada uno durante aquel día,

y qué hicisteis durante ese año

para tratar de averiguarlo,

y él asiste deslumbrado al trabajo de disección de esta periodista.

-Es curioso que cada vez que se habla de novela de no ficción,

se suele decir

que la primera novela de este género fue A sangre fría, de Truman Capote.

La novela de no ficción Operación Masacre

fue escrita por el periodista Rodolfo Walsh, ocho años antes.

-"La primera noticia

sobre los fusilamientos clandestinos de junio de 1956,

me llegó de forma casual,

a fines de ese año,

en un café de La Plata donde se jugaba al ajedrez".

-Operación masacre es un relato periodístico

que investiga

los fusilamientos clandestinos de un grupo de golpistas

en la Argentina de 1956.

El 15 de noviembre de 1958,

dos exconvictos de la penitenciaría de Kansas,

Dick Hickcock y Perry Edward Smith,

asaltaron el domicilio de la familia Clutter,

asesinando a todos los miembros,

el matrimonio y sus hijos de 15 y 16 años.

Tras leer esa noticia,

el periodista Truman Capote se trasladó desde Nueva York

a Holcomb, Kansas,

en compañía de la escritora Harper Lee,

autora de Matar a un ruiseñor,

y de sus investigaciones surgiría

la gran novela de no ficción A sangre fría.

En la librería Laie, de Barcelona,

el taller de escritura creativa Fuentetaja da un curso

de novela de no ficción.

-Para mis clases,

yo suele utilizar mucho más Operación Masacre,

porque tiene una gran variedad de recursos literarios,

como es, por ejemplo, la creación de suspense;

elementos en la novela policiaca,

distintos narradores, distintas localizaciones...

Técnicamente es mucho más interesante,

al menos, en mi opinión.

Las principales diferencias entre Operación Masacre y A sangre fría:

en Operación Masacre,

la subjetividad del autor está incluida, es decir,

el propio Rodolfo Walsh da su opinión acerca de lo que está viendo,

hace un seguimiento muy personal de todas las víctimas,

incluso llega a entrevistar a los policías,

mientras que en A sangre fría

se utiliza un narrador en tercera persona,

que es un poco... se despega de todo el crimen.

E incluso llegué a inventar cosas.

A sangre fría luego fue acusada

de haberse inventado algunas escenas que no ocurrieron,

mientras que en la novela de Rodolfo Walsh hay, más o menos,

bastante veracidad.

A sangre fría se consideró la primera novela de no ficción

por varios motivos.

La primera es que fue el propio Truman Capote

el que dijo 'esta es una novela de no ficción'.

También hay que tener en consideración

la hegemonía que tenía la industria estadounidense

para poder promocionar una novela como tal.

Y los hechos que cuenta la novela de Truman Capote, A sangre fría,

eran unos hechos muy pop, si se me permite la expresión,

que trataban con asesinos en serie que mataban a una familia bien.

Mientras que la novela de Rodolfo Walsh, Operación Masacre,

trataba de un crimen político,

era el fusilamiento de unos civiles

que no tenían ninguna responsabilidad en aquel golpe de Estado.

Entonces, al final,

las hegemonías nacionales y críticas también tienen peso

a la hora de definir qué novela es la primera.

Te ha salido una novela muy coral, es verdad,

pero yo creo

que hay dos protagonistas que están por encima del resto.

Serían Mai Lavinia y Berta Soneira.

Si te parece, hablamos un poco de ellas, de Berta, por ejemplo,

que es una documentalista de éxito,

y cuentas en el libro

que es muy cool decir que la conoces.

Bueno, es una chica que tiene un éxito circunstancial

un poco producto de la suerte,

por medio de un libro pequeño,

que de repente se convierte en un objeto de culto,

porque ella hace entrevistas ficticias a grandes personajes.

Y uno de esos personajes es Rafael Sánchez Ferlosio,

que la acoge,

y dice que es la entrevista más sincera que ha dado nunca.

Una entrevista inventada,

pero él entiende que ha conseguido reflejar perfectamente su pensamiento

Es unasuicida del periodismo.

Es una tipa que te dice sin ningún tipo de disimulo,

aquel epitafio de Stendhal:

"Si miento, me aburro".

Y cuando no mientes, desde luego no te aburres,

pero tu vida alrededor es algo muy parecido al caos.

Y ella se desvincula absolutamente de cualquier emoción,

de cualquier sentimiento,

cuando está trabajando.

Y luego está Mai Lavinia,

esta joven tan peculiar, tan especial,

de la que sabemos que tiene un DNI falso,

que tiene una hija

y que tiene tres disparos de balín en la espalda.

¿Quién es Mai?

Mai es un puto icono, tal y como lo estás dibujando.

Y, sobre todo, tal y como se presenta el día más importante de su vida,

que es su boda.

Es esa chica que sale de un accidente de tráfico

y sale del accidente, quedándole bien.

Y que... por la razón que sea, ¿no?

Que hace ropa de cualquier trapo que encuentra,

que se busca la vida de la forma que mejor sabe

y lo consigue, hasta el punto

de poder fascinar y seducir a cualquiera que se lo proponga.

Es una de esas mujeres,

y digo mujeres porque el personaje es femenino,

he conocido tanto mujeres como hombres,

que los observas y no sabes hasta qué punto están bien o mal,

pero todo lo que irradia de ellos es una luz

que te promete cerca de ellos una vida mejor, un mundo mejor.

Estamos en la playa Mar de Fora, cerca de Finisterre,

porque esta playa está y tiene peso en la novela.

Esta playa tiene un enorme peso en el libro.

Es una de las mejores playas de Galicia.

Una playa salvaje, hasta no hace mucho.

En las dunas que están aquí al lado, acampaba gente,

acampaban hippies, venían feriantes de vez en cuando...

había actividad, en los 80, los 90.

Y en esta playa tienen lugar dos acciones importantes en el libro.

Una de ellas es

una de las conversaciones de la periodista con Nico,

paseando por aquí, viendo un poco el paisaje,

que es verdaderamente espectacular, ya lo ves,

no hay ni huellas.

Parece que el hombre todavía no ha llegado aquí,

a estropearlo.

Y, sobre todo, el mar.

Hoy es un día tranquilo, pero cuando el día no está tranquilo,

aquí es completamente imposible poner un pie en el agua.

Bueno, todo eso también tiene sus consecuencias en el libro.

Y decíamos que Mai es un personaje absolutamente hipnótico.

Todo el rato te está sorprendiendo.

Y, además, te llama la atención con cosas,

como, por ejemplo, que, siendo como es,

te das cuenta que, por ejemplo, le encanta Emily Dickinson.

Es algo que también llama mucho la atención.

Tiene poca cultura, pero una cultura obsesiva.

Por ejemplo, Emily Dickinson, por ejemplo,

conocer como Patricia Khaas, y conocer determinada música,

Aretha flanklin, temas de... de, en fin,

cantaba en aquella casa de Punta Fasilda, Lola, de The Kings.

Las cosas que sabe y disfruta las disfruta obsesivamente

y, de hecho, ella se tira semanas sin hablar

y, de repente, coge al dueño de la casa, que es Pepe Galvache,

y le dice en un pasillo:

"Canto como hace el niño cerca del cementerio,

porque tengo miedo".

Y el tipo, que no sabe nada de poesía, dice:

"Joder, qué me acaba de decir. Qué carajo me está contando".

-Emily Dickinson es la poeta indomable,

la poeta del silencio y el encierro,

una figura misteriosa

que no sólo cambió la poesía estadounidense,

sino la literatura universal.

Esta poetisa americana tan incomprendida en su tiempo,

por su ardor y estilo libre,

apenas salió de casa de sus padres a lo largo de su corta vida.

Sin embargo,

ésta sentía un amor especial a su entorno

y lo que la naturaleza le ofrecía.

Durante su adolescencia,

recolectó gran parte de la flora que rodeaba su casa.

-El trabajo botánico de Emily Dickinson consiste

en la elaboración de un herbario de más de cuatrocientos especímenes,

bien prensados, bien conservados,

y etiquetados con el nombre científico.

El valor que tiene el herbario de Emily Dickinson es

un valor más bien histórico, que estrictamente científico;

es histórico,

porque nos habla de las plantas que había en un lugar determinado

en una época determinada.

-El año pasado, la editorial Ya lo dijo Casimiro Parker publicó

el herbario recolectado por la poetisa entre 1839 y 1846.

Y lo acompaña con una selección de poemas

hecha y traducida por Eva Gallud.

-Emily Dickinson es una figura crucial,

no solo en la poesía norteamericana, sino en la literatura universal,

tanto por su estilo como por su perspectiva.

Y no se parece a ningún contemporáneo.

Y también es una mujer que permanece un poco envuelta en el misterio

por ese encierro voluntario.

Y yo creo

que todavía podemos descubrir alguna cosa más de Dickinson y su obra.

Para elaborar este libro, primero hice una lectura de la obra completa,

para ir seleccionando los poemas en los que hablaba de plantas,

de flores, de árboles...

y, luego, para completarlo,

el editor se puso en contacto con la Universidad de Harvard,

con la remota esperanza de que nos dejaran utilizar

el herbario digitalizado de Emily Dickinson;

nos dieron el permiso para usarlo,

y así fue como ha surgido esta edición tan bonita.

"Es todo lo que hoy puedo traer.

Esto y mi corazón al lado.

Esto en mi corazón y todos los campos

y toda la amplitud de las praderas.

Asegúrate de contarlo, no sea que yo olvide.

Alguien podría hacer la suma.

Esto y mi corazón y todas las abejas que habitan en el trébol".

En la novela de Jabois hay amor, desamor, hay deseo,

pero dentro, más o menos, de lo que es habitual.

En el libro de Tamara Tenembaum, va más allá,

porque indaga profundamente en el sexo que se practica hoy en día.

Aquí se habla de poliamor, de cultura del consentimiento,

de relaciones abiertas, de soltería...

y sobre lo que da título al libro, El fin del amor.

Eso lo deberéis descubrir.

No abandonamos el amor y el sexo,

porque ahora estamos en Box Hill en 1975.

Es una zona frecuentada por moteros y homosexuales.

Tenemos a Colin, que acaba de cumplir 18 años,

que conoce a Ray,

y entre los dos se entabla una relación

que va a evolucionar a una historia de dominio y de sumisión.

Es una novela muy perturbadora.

Philippe Djian nos atrapó hace unos años con su novela Oh...,

que llevó al cine Paul Verhoeven con Isabelle Huppert de protagonista,

y renombrada Elle.

Pues ahora nos vuelve a atrapar con Los incidentes,

una historia que protagoniza un profesor de escritura creativa

muy querido en su entorno,

pero, claro, es que la novela empieza

con el entierro de la última alumna con la que se ha acostado.

No os cuento nada más.

Bueno, tú también eres de Galicia.

Tus recuerdos, tus veranos, tu pandilla... deambulan por la novela.

De alguna manera.

No los personajes, no los protagonistas,

pero sí las experiencias y las emociones

y los recuerdos de aquella época.

Fíjate, yo soy de Sanxenxo, que está en las Rías Baixas,

y, sin embargo, me traje la acción aquí,

porque me interesaba muchísimo más este paisaje

y además quería convertir la costa y el mar,

que es muy diferente en la Costa da Morte

que en las Rías Baixas,

en un protagonista del libro,

en alguien que tuviese, en algo que tuviese mucha relevancia.

La amistad es un tema nuclear de la novela.

Hay un momento en el que se dice

que la amistad solo se rompe por las dudas y por la envidia,

¿lo compartes?

No, hombre, la amistad se puede romper por muchas cosas.

Depende de cada cual y de la sensibilidad que tenga.

En mi caso, es un sentimiento capital,

o sea, para romper una amistad, ni la duda ni la envidia.

Podría tener envidia de algún amigo mío,

pero eso no puede destruir la amistad.

No se me ocurre qué podría romperla,

pero, en el caso del libro, sí es cierto que la rompe algo

que no termina de forma abrupta con una relación de amistad,

pero sí que la erosiona hasta destruirla,

que es la duda,

que es el ' si tú sabes y yo no sé',

y esta incapacidad, muchas veces, de preguntarnos las cosas a la cara

y de tener una relación franca

sobre nuestros sentimientos, nuestras emociones.

No me ha ocurrido, pero sí conozco a gente que sí le ocurre.

Hay algo de, diría,

que de novela crepuscular en tu libro,

porque el paso del tiempo uno descubre en la novela

que arrastra muchas cosas, como estas mareas atlánticas,

que se lo iba llevando.

Sí. De hecho, hay un momento en el que Mai,

nada más llegar a la pensioncita del narrador,

dice que todo lo que descubrió el mar pudiéndolo haber cubierto,

le da un poquito de asco.

Ese momento en el que el mar se retira

y deja ver todo lo que hay en el fondo,

que es bastante impresionante.

Puede ser fascinante para unos y puede darle asco a otros,

como en el caso de Mai,

que es una mujer que funciona sin pasado.

Y funcionar sin pasado tiene un mérito de la hostia

y tienes que empezar a...

tienes que vivir prácticamente sin no solo ya sin mirar atrás

sino sin que los demás miren y sin que te hagan preguntas.

Pero no sé si ese es el tono, la verdad.

A mí, una de las cosas que más me gusta

de ser entrevistado por vosotros y de hablar de mi libro

es que voy descubriendo cosas que he escrito

y que no había reparado en ellas.

Es, voy articulando, de hecho, mi discurso,

según avanzan las entrevistas,

porque yo quiero...

yo escribo una novela y tengo ciertas obsesiones,

que, si no me las decís, yo no me doy cuenta.

En esas lecturas que hacemos los lectores

y que a veces ayudamos a que los escritores descubráis cosas,

cuando veía a Berta,

que va todo el rato mientras prepara el documental

con un libro bajo el brazo de Rafael Lerma,

un libro que habla de esta Costa da Morte,

que creo que es un país de sueños y naufragios,

pensaba que lo de los naufragios le va muy bien a tu novela,

porque en el fondo es como una metáfora

de los naufragios de algunos de esos protagonistas.

Sí, y están presentes casi desde la primera línea.

Y tiene la relación que te decía antes,

con el paisaje y demás,

pero ese libro, por ejemplo, ella, además, tiene su naufragio favorito.

Nos lo dice. El del Gato capitán, creo que cuenta y tal;

es un libro con el que ella... del que ella no se separa

y que lee obsesivamente, porque, en cierto modo,

ella va a hacer el documental de un naufragio.

Hay una desaparición, hay una mujer fascinante

que se queda tocada tras la desaparición.

Va a hablar todo el mundo, veinticinco años después,

y lo que está documentando, realmente, es un naufragio.

Fíjate, se habla mucho de... y es uno de los ejes del libro,

se habla mucho de que cuando alguien desaparece, se lo traga la tierra.

Pues cuando se lo traga la tierra, puedes cavar la tierra,

puedes hacer zonas de búsqueda, de rastreo,

puedes hacer dispositivos de búsquedas.

Desgraciadamente,

hemos tenido que hacer muchos para buscar a gente desaparecida.

Cuando se lo traga el mar, no hay manera,

no puedes meter una línea de buzos delante el Atlántico para buscarlo.

Cuando el mar se traga a alguien, se lo traga de verdad.

-La Costa da Morte es un gran escenario literario

donde encontramos historias de misterio,

como La víspera de casi todo,

que le valió un premio Nadal a Víctor del Árbol,

o Cómo matar a una ninfa, de Clara Peñalver.

También hay prehistóricas,

como El tesoro de Brando, de Manuel Regueiro.

¿Que tendrá Costa da Morte que inspira a tantos escritores?

-Esta es el corazón de la Costa da Morte, Camelle.

En Camariñas.

Era el lugar donde estaban los desguaces de barcos,

Salvamento Marítimo,

donde venían los cónsules cuando había naufragios...

Empieza la Costa da Morte ahí, en la Punta del Roncudo.

Y sigue hasta Finisterre.

-Rafael Lema es el autor

de Costa da Morte, un país de sueños y naufragios,

el libro que siempre acompaña a la protagonista de Miss Marte,

de Jabois.

Él lleva toda una vida estudiando este lugar,

como se puede leer en sus más de veinte libros.

-Esta es la gran ruta de navegación histórica de Europa y del mundo.

Hay muchos naufragios por eso,

porque es una ruta de gran recorrido.

Es una costa brava, una costa de temporales

y falta de medios, hasta hace poco.

Por eso hay tantos naufragios.

Hay una leyenda negra que habla de la Costa da Morte

como lugar de aldeas dedicadas al saqueo y a la rapiña de barcos,

y a provocar naufragios.

El nombre de la Costa da Morte nace hace 120 años.

A finales del siglo XIX, hay una serie de grandes naufragios,

que alarman al mundo de la prensa nacional e internacional.

Uno de ellos es el Sherpen, naufragado aquí,

un torpedero de guerra inglés.

Y creemos que a raíz de ahí nace el nombre,

porque antes nunca se habló de Costa da Morte;

solo a partir del Sherpen aparece el nombre en la prensa

y en la literatura.

-Aunque Costa da Morte es famosa por sus leyendas,

el periodista científico Manuel Rey Pan ha publicado

una historia real que supera la ficción.

Lo explica en El mal sin cura de Costa da Morte.

-A principios de los años 90,

un neurólogo en Santiago empieza a recibir visitas

de personas afectadas por un tipo de enfermedad neurológica,

con síntomas en común,

también procedentes de una zona geográfica concreta,

de aquí, de algunas áreas de la Costa da Morte.

Y es como empieza a investigar este doctor, Manuel Arias,

y ya es a principios de los años 2000

cuando se incorpora a la investigación

María Jesús Sobrido, una genetista,

que es quien descubre,

junto a Manuel Arias y a su equipo de investigadores,

finalmente, en el año 2009,

esta enfermedad,

que ya está localizada en un gen concreto

que tiene una mutación,

y que es lo que causa esta dolencia.

Los síntomas de la ataxia de la Costa da Morte,

los más frecuentes, son una pérdida de equilibrio

dificultad al caminar, como a trompicones,

también una lentitud y una especie de falta de comprensión al hablar.

Cuesta comprender a las personas que la padecen.

Y también hay otros problemas como la pérdida de audición.

-La poeta fisterrana Branca Vilela coordinó

Costa da Morte, territorio literario,

un libro coral

en el que sus participantes hablan de esta impresionante tierra.

Costa da Morte, territorio literario es una antología

que fue creada por cuarenta y dos autores,

todos de aquí.

Y, entonces, nos encontramos poesía, narrativa, pintura y fotografía.

Aparte del mito de Costa da Morte,

nosotros creemos que es la costa de la vida,

la costa de la creación, la costa de la inspiración

la costa de la cultura...

No puede quedarse solo en ese mito de naufragio y muerte.

O sea, escribo porque soy de aquí.

Realmente yo no soy poeta.

Es el mar, es el rugido del mar.

Cuando choca contra las rocas y produce los salseiros,

ellos son los que susurran los poemas.

Yo solo lo recojo.

Los plasmo en el papel y los deposito así, como son:

salvajes, abruptos y llenos de sal.

Cuando acabé de leer la novela, pensé que yo, a los 20 años,

creo que me podría haber enamorado de Mai Lavinia,

porque es una chica muy peculiar.

Me pareció genial lo de utilizar como discurso para su boda

la letra de una canción fantástica de Iggy Pop, de Passenger;

me parece una idea buenísima.

Y que ni siquiera lo leyese ella.

Y que estuviste concentrada antes,

que la habían encontrado antes en la habitación escribiéndola...

como concentrándose.

Estaba tan concentrada,

está escribiendo la letra del discurso de su boda.

Creo que enamorarte de alguien así es meterte dentro de una hoguera,

también es verdad.

Y que además ese amor sea el primero,

que es ese momento en el que el padre de Galvache dice,

es el momento en que te enamoras por primera vez:

"De repente la vida se pone a 300 kilómetros hora

y por caminos muy estrechitos

y cualquier error te saca fuera de la pista".

