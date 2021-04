El líder de Unidas Podemos y candidato de esta formación a las elecciones del 4M en Madrid, Pablo Iglesias, se ha mostrado convencido de que, si vota “el 70%” de los barrios donde “no gana la derecha y la ultraderecha”, habrá “mayoría de cambio” en Madrid: “Los números son buenos, vamos a sumar”.

En una entrevista en Las Cosas Claras de TVE, ha advertido de que, hasta el 3 de mayo, “las encuestas dirán” que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP), “lo tiene hecho”, pero ha pedido a la ciudadanía que “no las crean”: "Es lo que hacen cada vez que ven los números difíciles”.

Bajo su punto de vista, si los resultados fueran a ser tan malos como pronostican las encuestas -el CIS sitúa a Unidas Podemos en último lugar en la Asamblea de Madrid-, "no se explica tanta agresividad de los poderes mediáticos" y de la "derecha y la ultraderecha".

Ha recordado que "dijeron que era imposible sacar adelante la moción de censura para sacar a Rajoy" de la Moncloa "y los números salieron", también "que era imposible el primer gobierno de coalición" y finalmente salió: "Los números son buenos".

Acusa a Abascal de "provocar" en Vallecas y critica a la Policía

Respecto a los disturbios de la semana pasada en Vallecas durante la visita del líder de Vox, Santiago Abascal, le ha acusado de haber ido "a provocar violencia". "Fue Abascal el que dijo 'a por ellos' desde la tribuna, rompiendo el cordón policial, y han conseguido que se siga hablando de ellos" una semana después, ha criticado.

Iglesias también ha acusado a la Policía de no aplicar la ley del mismo modo para todos, de cargar y detener a personas de izquierdas y no actuar del mismo modo "con los nazis": "Al revés no ocurre. Cuando son los nazis, ¿dónde están las detenciones?".

El líder de Unidas Podemos ha reconocido en que toda la violencia es condenable, pero ha puesto el acento en el hecho de que un agente antidisturbios cogiese una piedra y la lanzase a un manifestante: "Estamos en contra de la violencia, pero de todos".

Iglesias, que ha situado los "valores antifascistas" como lo mejor de Madrid, considera que hay mucha gente que cree "que la ley no es igual para todos" y ha puesto como ejemplo que no se haya detenido a los autores del ataque con un artefacto incendiario a la sede de su formación en Cartagena (Murcia). Según su opinión, no se destinan los mismos recursos a investigar agresiones procedentes por parte de la izquierda que de la derecha, porque a la izquierda -a su juicio- siempre le cae "todo el peso de la ley".