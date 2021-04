Al menos un muerto y un agente de policía ha resultado herido en un tiroteo que se ha producido en un instituto de educación secundaria de la ciudad de Knoxville, en el estado de Tennessee, en EE.UU. Además, la policía local ha precisado que se ha producido una detención y han dado por concluido el suceso y apuntan a un detenido.

"Una persona ha fallecido en el lugar", han apuntado en un escueto comunicado desde policía de Knoxville mientras que descartan que haya que preocuparse por el estado de salud de un agente que ha resultado herido en el suceso. El oficial ya ha sido trasladado al hospital UT Medical Center mientras que continúa la presencia policial en las inmediaciones del instituto de Knoxville.

“- Officer Involved Shooting at Austin East High School - @TBInvestigation will be the lead investigating agency and provide further information as it becomes available. pic.twitter.com/Hjetzf1vNT “

Las autoridades habían perimetrado la escuela de secundaria después de recibir el aviso de un tiroteo en las inmediaciones. Asimismo, se ha habilitado un espacio para que las familias se reúnan en un estadio de béisbol cercano a la escuela secundaria donde se ha producido el tiroteo.

“Knox County Schools is responding to a shooting that occurred this afternoon at Austin-East Magnet High School. We are gathering information about this tragic situation and will provide additional information as soon as possible.“