08:36

Zapatero: "Las tres vacunas que estamos usando son a dos dosis. No hay evidencia de que con una única dosis sea suficiente. Hay inmunidad después de la primera dosis, pero no tanta como si se completa el ciclo. Ayer se habló de poner una vacuna diferente, pero no hay evidencia de que eso vaya a ser efectivo, ni literatura científica que dé soporte".