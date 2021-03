Solo un 30 % de la planta hotelera está bierta esta Semana Santa en Canarias

Solamente el 30% de la planta hotelera permanece abierta en Canarias esta Semana Santa. Cuando se cumple un año del "turista cero", numerosos establecimientos siguen estando vacíos, a la espera de que Reino Unido levante las restricciones a sus residentes a mediados de mayo. Hemos entrado en uno de esos hoteles que continúan con las puertas cerradas.

Un año después de la declaración del estado de alarma, entramos en uno de los 12 hoteles de la cadena Princess que permanecen cerrados en Canarias. Para ellos, es la segunda Semana Santa de "cliente cero". Centenares de empleados siguen en ERTE por fuerza mayor.

Humberto Moreno, Director de los hoteles Maspalomas y Tabaiba Princess se lamentaba de la tristeza que suponía " echar un vistazo a nuestro alrededor y ver cómo hace poquito más de un año estos hoteles albergaban entre 1.300 y 1.400 clientes diariamente y dábamos empleo a 350-400 personas, pues, a día de hoy lo que se respira a nuestro alrededor es soledad y silencio"

Un drama a nivel humano

" Y es un drama a nivel humano, porque ves cómo entre 350 y 400 compañeros tuyos, pues, a la mañana siguiente están en casa con unas circunstancias completamente diferente. Y observas cómo se para la vida de un día para otro", añadía.

En Navidad hicieron un amago de apertura pero económicamente no les compensó. Confían en volverlo a intentar dentro de mes y medio si, finalmente, Reino Unido permite viajar a los suyos a partir del 17 de mayo.

Tienen muchísimas esperanzas puestas en ello. No solo en el mercado inglés, pues no es el único. "Trabajamos mercado alemán, trabajamos mercado belga, trabajamos mercado insular y peninsular" puntualiza Humberto Moreno.

Pero creen que el comienzo de la recuperación no llegará hasta el invierno.