En un momento en el que Brasil registra su mayor cifra diaria de muertos por la COVID-19, el presidente del país, Jair Bolsonaro, se enfrenta a la mayor crisis política de su Presidencia, después de que dos ministros de su gabinete y los comandantes de las Fuerzas Armadas presentaran su dimisión.

El primero en dimitir fue el ministro de Asuntos Exteriores, Ernesto Araújo, quien recibió fuertes críticas por no manejar bien las relaciones con países productores de vacunas contra el coronavirus. La nación no cuenta con dosis suficientes y los vacunados no llegan al 2% de la población.

La gestión de la pandemia del presidente ha hecho que su popularidad se haya desplomado y la mitad de los brasileños cree que Bolsonaro no está capacitado para gestionar la nación.

¿Cuál es la situación de la COVID-19? Brasil, con casi 212 millones de habitantes, es el segundo país del mundo más afectado por la pandemia detrás de Estados Unidos y desde el primer contagio a finales de febrero de 2020 se han registrado en la nación más de 12,6 millones de casos confirmados, mientras que la cifra de fallecidos supera los 317.000. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, la nación ha registrado aproximadamente el 24% de las muertes por coronavirus en todo el mundo durante las últimas dos semanas. El país iberoamericano ha registrado este martes el mayor número de muertes diarias por COVID-19, con 3.780 fallecidos, según el boletín epidemiológico más reciente del Ministerio de Salud. Brasil cuenta además con una tasa de mortalidad de 151 decesos por cada 100.000 habitantes, así como una incidencia de 6.023 personas infectadas en la misma proporción. La región brasileña con más casos confirmados y muertes por coronavirus es el estado de Sao Paulo, el más poblado de la nación con 46 millones de habitantes, con más de 2,4 millones de contagiados.

¿Cómo ha respondido el Gobierno de Bolsonaro a la pandemia? Bolsonaro se ha opuesto en reiteradas ocasiones a las medidas para evitar el aumento de contagios del coronavirus, como el uso de mascarillas o la imposición de cuarentenas, advirtiendo de que los efectos económicos serían peores que los de la propia pandemia. El presidente, de extrema derecha, ha llegado a expresar su despreocupación con la COVID-19, incluso diciendo a los brasileños que "tienen que dejar de ser un país de maricas". Bolsonaro vuelve a desafiar al coronavirus: "¿Tienen miedo de qué? ¡Enfréntenlo!" El mandatario brasileño anunció la semana pasada la creación por primera vez de un comité nacional para luchar contra la pandemia, en el que estarán representados los gobernadores de diferentes estados y el Congreso. Esta medida llega después de que el Supremo de la nación --que no cuenta con un plan nacional para combatir la pandemia, por lo que cada estado toma sus propias medidas sanitarias-- tumbara las presiones de Bolsonaro para revocar el aislamiento impuesto por los diferentes estados. Con el objetivo de frenar el coronavirus y evitar la circulación de personas, algunas ciudades brasileñas como Sao Paulo --la mayor urbe sudamericana-- y Río de Janeiro --la segunda ciudad más poblada del país, han anticipado cinco días festivos.

¿Cómo ha afectado a la popularidad del presidente? La popularidad de Bolsonaro se ha desplomado debido a su manejo de la pandemia y, según una encuesta del instituto Datafolha, la mitad de los brasileños cree que el mandatario no está capacitado para gestionar la nación. Según la encuesta publicada en marzo, el 43% de los brasileños afirma que Bolsonaro es el culpable de la situación de la crisis del coronavirus en el país, mientras el 54% califica como "malo" o "muy malo" su desempeño en relación con la pandemia, comparado con el 48% a finales de enero. Bolsonaro le resta importancia al coronavirus y critica las medidas de confinamiento de algunos estados brasileños Las personas que temen contraer la COVID-19 se encuentran entre las que están más descontentas con Bolsonaro y el rechazo entre los que tienen mucho miedo de contagiarse ha subido del 41% al 51%.