La violencia desatada en la víspera provocó duras condenas por parte de numerosos países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y España, así como de la Unión Europea y la ONU.

"Estoy profundamente conmocionado por la muerte de docenas de civiles, incluidos niños y jóvenes, por las fuerzas de seguridad en Myanmar (...). La violencia militar es inaceptable y requiere una respuesta internacional firme, unificada y decidida", dijo el sábado en un comunicado el secretario general de la ONU, António Guterres.

“I am deeply shocked by the killing of dozens of civilians, including children & young people, by security forces in Myanmar today.



The continuing military crackdown is unacceptable and demands a firm, unified & resolute international response. https://t.co/qtnQaH5jvN“