Las actividades físicas y cognitivas de los centros de mayores que dependen del Gobierno de Aragón se reanudarán en octubre. El anuncio lo ha hecho la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mª Victoria Broto, durante la presentación un plan piloto que se desarrollará a lo largo de la primavera para comprobar qué aceptación tiene entre los socios de los hogares de mayores.

La experiencia piloto se llevará a cabo en ocho centros

Con el fin de poder mantener las medidas de seguridad se ofrecerán 336 plazas. La experiencia piloto se llevará a cabo en 8 centros de mayores: 2 en Huesca y Teruel y 4 en Zaragoza.

Según la directora del centro de mayores San Blas de Zaragoza, Purificación Delgado, hay muchos interesados en esta iniciativa. "Han estado más de un año en casa y la soledad, la falta de ejercicio, está haciendo mella en todos ellos" asegura Delgado

Un aumento de los problemas físicos que confirma Rosa, de 75 años, usuario del centro de mayores San Blas de Zaragoza. "Yo siempre he estado fenomenal pero desde el confinamiento he tenido dos episodios de inflamación de la rodilla y he estado en silla de ruedas durante cuatro meses. Ahora me fatigo al andar y llevo a mi marido de bastón".

“Los ancianos necesitan ejercio y compañía“

Es la misma opinión de otros usuarios del centro de mayores. como Consuelo que echa de menos la conversación con los demás integrantes del grupo y Jesús, de 78 años, que tiene ganas de volver a sus clases de cerámica.

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales asegura que la intención es volver a reanudar todas las actividades de los hogares de mayores en el mes de ocutbre siempre que la situación epidemiológica lo permita.

"Es muy necesario que los ciento seis mil socios de los hogares puedan volver a la normalidad", concluye Mª Victoria Broto.