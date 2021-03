Literatura

El poeta, novelista y ensayista polaco Adam Zagajewski ha fallecido este domingo a los 75 años, según ha informado en redes sociales la Fundación Princesa de Asturias.

Adam Zagajewski, 2017 Princess of Asturias Award for Literature, has died.“