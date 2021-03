El último Premio Cervantes, el poeta Francisco Brines, cifraba la esencialidad de la poesía en la capacidad para “tantear las sombras para encontrar un poco de luz”.

Una frase que adquiere nuevas resonancias durante la pandemia cuando celebramos el Día Mundial de la Poesía con un horizonte incierto. Si la cultura se ha elevado como bálsamo anímico en estos tiempos, aunque paradójicamente es un sector laminado, la poesía directamente se ha transformado en catalizadora de emociones entre las tinieblas.

Este salto al primer plano se multiplicó en las redes sociales justo hace un año cuando un virus desconocido empezó a extenderse por el mundo y a trastocar la existencia.

Brotaron iniciativas como Inversos una plataforma en la que un joven poeta nominaba a otro con sus estrofas cada 48 horas vía Instagram. De forma y fondo los sentimientos apuntalados por el COVID-19: soledad, nostalgia, melancolía, rutina.

El primer eslabón de esta cadena lírica lo arrancó Jota Santatecla. “El poder de la poesía es inmenso porque te reconoces en los sentimientos de los demás. No estamos solos porque lo que sentimos lo sentimos muchos a la vez y conecta”, señalaba Santatecla, autor del poemario Niño mudo.

La respuesta fue “brutal” en una semana recibieron más de 200 poesías en una sección libre, en la que ciudadanos anónimos solicitaban expresar en una ruptura de clichés.

A la explosión creativa se sumaron los “coronaversos” del poeta Ben Clark (Premio Loewe 2017). En marzo de 2020, Clark publicó un mensaje en Twitter que fusionaba la poesía y el humor: "Nos faltará el papel higiénico, pero que no nos falte la poesía. Os propongo colgar #CoronaVersos en Twitter, en este hilo o donde sea. ¡Salud y poesía! Empiezo yo". Arrancó entonces un hilo que superó las 250.000 lecturas.

En aquellos días también subieron exponencialmente las llamadas al teléfono Poesía de Emergencia (659861032), un servicio donde un grupo de voluntarios recita versos y que recibe al usuario con un poema de Gloria Fuertes vía telefónica.

La iniciativa partió hace tres años de los activistas culturales Edu Bernal y Fede Nieto que han observado como la demanda poética se ha disparado. En los meses más crudos del confinamiento atendían a unas 100 personas al día.

"Sí llaman muchas personas bien con tristeza o bien con curiosidad. En ese momento se para todo y te permite respirar aunque solo sea un minuto mientras escuchas”, cuenta a RTVE.es Evaristo, uno de los voluntarios, enfermero de profesión, que señala que hay lista de espera para las lecturas en una suerte de encaje solidario. "Creo en el poder sanador de la poesía", añade.

Joan Margarit: "Hay muy pocas cosas que consuelan"

Casualidad o no, los grandes premios literarios durante la pandemia se han abonado a la poesía en una coincidencia sin precedentes: el Nobel de Louise Glück, el Cervantes de Francisco Brines y el Princesa de Asturias de las Letras para la canadiense Anne Carson.

En una de sus escasas entrevistas Carson aseguraba que "Si supiera qué es la poesía no tendría necesidad de escribir. Es algo que busco a tientas en la oscuridad", y también que "escribes sobre lo que quieres escribir de la manera que tengas que hacerlo". De nuevo la dualidad oscuridad / luz como metáfora.

La poesía permeable entre géneros de Carson es una de las referencias de Alba Cid, ganadora del último Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández con su poemario en gallego Atlas. Cid opina sobre este momento dorado que en realidad “la poesía siempre ha estado ahí”, alejando la etiqueta de moda.

“Para mí la poesía es una forma de pensar y leer el mundo. Una forma de salvaguardar un momento personal que quizás si se vea amenazado por la aceleración general que nos rodea. De tocar a partir de lo visible lo invisible o cuestiones muy difíciles de explorar incluso de un modo consciente o ensayístico”, señala con aplomo.

Una de las visiones más lúcidas sobre el futuro del género la aportaba el poeta y arquitecto Joan Margarit, Premio Cervantes 2019, recientemente fallecido.

“Desde La Ilíada no ha peligrado nunca: creo que más bien acabará peligrando la prosa por esta montaña de novelas que no dicen nada. La mala prosa y la mala poesía sí que están en peligro. La buena no, porque consuela y el consuelo se vende muy caro. Hay muy pocas cosas que consuelan”, opinaba el autor de No tires las cartas de amor.