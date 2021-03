A Sofía Malagón le diagnosticaron párkinson hace seis años. Una enfermedad "devastadora" y de la que conocemos solo la parte más visible. "Afecta al sistema motor, pero también al digestivo, al urinario y al cognitivo y puede provocar demencia", nos dice Sofía. Y esa es la parte que a ella más le atormenta. "Si pierdo mi capacidad de aprender y mi curiosidad, no quiero vivir así. Para mí no es calidad de vida estar todo el día en una silla de ruedas y viendo la tele. Respeto para quien lo sea, pero no es lo que yo quiero", sentencia.

Sofía celebra la llegada de una ley a la que todavía no se quiere acoger porque "sigue en el camino de la felicidad". Felicidad que le provocan los libros, los collares que ahora hace para mejorar la motricidad fina y su familia. Y es que se le ilumina la cara cuando habla del nieto de su marido. "El niño me da muchas alegrías. Paso por una tienda de juguetes y me paro, antes no lo hacía", nos cuenta con una sonrisa en la cara. Sí reconoce que esta ley en su caso es una opción para el futuro. " Yo quiero vivir hasta donde pueda hacerlo dignamente. Todavía hago lo que quiero, leo, con limitaciones porque las tengo y estoy aprendiendo a vivir con ellas, pero sin que esas dificultades pasen por encima de mi dignidad. Ese es mi límite", sentencia.

"Mi vida la considero mía y yo el dueño de mi vida"

Para Jesús Blasco la decisión personal es también la clave. A él le operaron de un cáncer de garganta hace unos años y al principio le dijeron que no podría volver a comer. Le pautaron alimentación por sonda para el resto de la vida. Al principio acató la indicación porque era temporal. Luego, cuando le dijeron que tenía que seguir así lo tuvo claro.

"Así no iba a vivir. ¿Qué es eso de un sufrimiento insoportable? Para mí vivir alimentado con sonda no es soportable, para muchos lo será, para mí no. Yo sin comer renuncio a vivir, lo dije entonces y lo digo ahora. Mi vida la considero mía y yo el dueño de mi vida", reconoce. Y lo hace mientras defiende tajantemente los cuidados paliativos. "En mi caso no me sirven, pero por supuesto, hay que hacer esfuerzos también en los paliativos. No es incompatible con esta ley", añade.

Jesús Blasco, enfermo de cáncer de garganta

Jesús nació en un pequeño pueblo de Zaragoza y junto a su mujer, Ana María, se fueron a vivir a Barcelona, donde nacieron sus dos hijas. "No fue nada fácil empezar aquí", reconoce. Jesús tiene esa entereza y forma de hablar que solo se percibe en quienes han tenido que ganarse todo en la vida. "No pisé una escuela, me crié en el campo y a los 17 años tenía en proyecto montar una granja avícola. Lo conseguí", dice riéndose. Después trabajó forrando zapatos y de taxista. Hoy, ya jubilado hace muchos años, es tremendamente feliz cuidando su huerto, viendo vídeos en internet y haciendo montajes para su cuenta de Instagram. “Disfruto mucho del ordenador, pero eso sí, me costó un año entender qué eran las capas en Fotoshop. Lo aprendí viendo tutoriales en YouTube”, reconoce.

Le gusta leer a José Martí -nos recita además una poesía-, y ver discursos de pensadores, pero se enfada cuando en la conversación sale la política. "Miles de personas han tenido un sufrimiento atroz hasta morirse y los culpables son los políticos, que no han querido aprobar las leyes del suicidio asistido hasta ahora. Nuestro final no puede depender de sus creencias religiosas", sentencia.