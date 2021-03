La Policía de Londres se enfrenta a una investigación oficial sobre sus acciones durante la vigilia de Sarah Everard. La conducta de los agentes ha sido ampliamente criticado, incluso por políticos de todos los bandos.

Tanto la ministra del Interior, Priti Patel --quien ha calificado las imágenes como “inquietantes”--, como el alcalde londinense, Sadiq Khan, han solicitado explicaciones por el comportamiento de la Policía.

“Las escenas de Clapham Common son inaceptables. La Policía tiene la responsabilidad de hacer cumplir las leyes de la COVID-19, pero a partir de las imágenes que he visto, está claro que la respuesta a veces no fue apropiada”, ha señalado Khan.

