Políticos de todo el espectro británico han criticado la intervención de las fuerzas de seguridad durante la vigilia este sábado por la joven Sarah Everard, asesinada por un policía, en la que se han producido disturbios entre manifestantes y agentes.

La vigilia por Everard fue desconvocada tras advertir la Policía de que supondría una infracción de las restricciones impuestas para evitar contagios de coronavirus.

La propia organización convocante, Reclama Estas Calles, anunció la anulación del acto.

Pese a ello, cientos de personas se reunieron en el parque de Clapham Common, en el sur de Londres, e incluso estuvo presente la princesa Catalina de Cambridge, esposa del príncipe heredero británico, Guillermo.

Sin embargo, en un momento dado los asistentes mostraron su ira y protestaron por lo ocurrido, lo que derivó en altercados con la Policía, que intentó disolver la concentración.

El líder de la oposición, el laborista Keir Starmer, ha calificado de "profundamente perturbadoras" las imágenes difundidas de policías llevándose por la fuerza a mujeres participantes. "Las mujeres querían rendir homenaje a Sarah Everard. Deberían de haber podido hacerlo pacíficamente. Comparto su ira y malestar por la gestión que se ha hecho", ha argumentado.

“The scenes in Clapham this evening are deeply disturbing. Women came together to mourn Sarah Everard - they should have been able to do so peacefully.



I share their anger and upset at how this has been handled. This was not the way to police this protest.“