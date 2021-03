Trasplantado número 3.000

40 años lleva el Hospital Universitario de Canarias realizando trasplantes de riñón. Un tiempo en el que se ha convertido en un centro de referencia. Hoy hemos hablado con su paciente número 3.000.

Airam nació prematuro con hipoespadia una enfermedad grave por la que tuvo que pasar 11 veces por el quirófano después de ahí la diálisis o un trasplante eran su única solución.

Ahora 33 años después se y gracias a un trasplante dice que se encuentra más joven, más fuerte, como si le hubiesen cambiado la vida. Señaló que procede de un pueblo de agricultura y ganadería y en su casa tienen uan finca para plantar papas y antes se cansaba mucho, cosa que ahora no le sucede.

40 años de trasplantes en el Archipiélago



Y esto es todo un logro del equipo médico del Hospital Universitario de Canarias y del Hospital Insular, un gran avance para la medicina del archipiélago 40 años después desde que se trasplantara por primera vez aquí un riñón.

El Jefe de Nefrología del Hospital Universitario de Canarias nos explicó que tienen resultados no solo de ganancia de años de vida, sino también de calidad de vida"

Airam nos asegura que su vida no habría sido posible sin su familia e insiste en que la fuerzas no debe abandonar a quien pasa por lo mismo que pasó él "porque la vida es muy bonita y hay que luchar siempre que, tarde o temprano, llegará su oportunidad"