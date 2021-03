El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha asegurado este miércoles que ha sido víctima de "la mayor mentira jurídica en 500 años", durante sus primeras declaraciones después de que un juez del Tribunal Supremo de Brasil anulara sus condenas de prisión.

Lula da Silva ha señalado ante los medios de comunicación que "estaba seguro de que la verdad vencería y ese día llegó". Se trata del primer pronunciamiento del exmandatario desde la anulación de sus condenas y la primera desde que comenzó la pandemia de la COVID-19.

El juez del Tribunal Supremo Edson Fachin anuló este lunes todas las condenas contra el expresidente brasileño por supuesta corrupción en el ámbito de la operación Lava Jato, permitiendo que recuperara sus derechos políticos. Lula da Silva ahora podría volver a ser candidato en unas elecciones presidenciales, previstas para 2022.

Lula no guarda rencor a nadie

El expresidente ha afirmado que la "presión" judicial en su contra aceleró el accidente cardiovascular que terminó causando la muerte de su esposa Marisa Letícia Rocco, aunque ha subrayado que no guarda rencor a nadie. También ha recordado que mientras estuvo en prisión, las autoridades no le permitieron acudir al entierro de su hermano Genival Inácio da Silva.

Cinco continentes - Brasil: las claves del resurgirmiento de Lula da Silva

"Si hay un brasileño que tiene razones y muchos y profundos rencores soy yo, pero no tengo, porque el sufrimiento que está pasando el pueblo brasileño, las personas pobres en este país, es infinitamente mayor que cualquier crimen que cometieron contra mí", ha manifestado Lula. "No hay mayor dolor que levantarse cada mañana y no tener un café, un panecillo para el desayuno", ha añadido.