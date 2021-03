Un juez del Tribunal Supremo de Brasil ha anulado este lunes todas las condenas de prisión en primera instancia dictadas contra el exmandatario del país Luiz Inácio Lula da Silva, quien deberá ser juzgado por tribunales federales.

La decisión del juez Edson Fachin se refiere a tres procesos en los que el expresidente brasileño fue juzgado por un tribunal de primera instancia de Curitiba, a cargo del juez Sergio Moro, quien no contaba con la "competencia jurídica" requerida para analizar los casos, según ha señalado el Tribunal Supremo.

El pleno del Supremo deberá ahora respaldar el fallo y, en ese caso, Lula recuperaría sus derechos políticos y podría volver a ser candidato en las elecciones presidenciales, previstas para 2022.

“"A decisão que hoje afirma a incompetência da Justiça Federal de Curitiba é o reconhecimento de que sempre estivemos corretos nessa longa batalha jurídica." Leia a íntegra da nota da defesa do ex-presidente Lula. #equipeLula https://t.co/s82EPSXuzL “

El expresidente no ha tardado en manifestarse tras la anulación de sus condenas, hecho que según él refleja la "incompetencia" del tribunal de primera instancia de Curitiba, responsable por los juicios de la operación 'Lava Jato'.

Los casos pasarán por los tribunales federales

El juez del Supremo ha asegurado que en los tres casos, en los que Lula fue acusado de recibir sobornos con dinero y propiedades de algunas constructoras implicadas en el escándalo Lava Jato, no estaban relacionados con los desvíos de dinero en la petrolera estatal brasileña Petrobras, que fueron los que justificaron los procesos.

Según la decisión de Fachin, responsable de la operación anticorrupción Lava Jato, los tres casos deben pasar ahora por los tribunales federales en Brasilia y decidirán sobre el curso de cada uno de ellos.

01.24 min Lula sale de prisión tras pasar un año y siete meses entre rejas condenado por corrupción

La decisión afecta a procesos referidos a un tríplex en el litoral del estado de Sao Paulo, una casa de campo en la localidad de Atibaia y una investigación sobre el Instituto Lula, fundado por el expresidente brasileño.

En el primer caso, Lula fue condenado a 12 años de prisión, mientras que en el proceso referido a la casa de campo la condena fue de 17 años de cárcel y sobre el instituto todavía no se ha dictado sentencia. El exmandatario llegó a pasar 580 días en prisión y fue liberado después de que el Supremo alterara su jurisprudencia y decidiera que una persona solo puede entrar en prisión cuando ya no tenga apelaciones disponibles, que no era el caso de Lula.